Fiesta clandestina en Maipú: detienen a tres hijos del senador Adolfo Bermejo

Los jóvenes fueron denunciados por los vecinos cuando estaban con una veintena de personas en un quincho de su propiedad. El senador Bermejo se disculpó por Twitter.

Los hijos de Bermejo, dos hombres de 30 y 20 años y una mujer de 22, fueron a cenar en la noche de este sábado con amigos a un restaurant de la zona hasta las 23, horario límite en Mendoza. Luego, decidieron continuar la reunión en el quincho particular de la familia y un vecino dio aviso al 911. Cuando la policía llegó al lugar, constató la fiesta clandestina. En el domicilio se encontraban más de 20 personas, que también fueron aprehendidas en el operativo de control.

En declaraciones radiales Bermejo contó: “Me llamaron a las 4.30 de una comisaría. Mis hijos habían ido a un restó con unos amigos y se fueron a un quincho a una reunión. Me llamó un funcionario de seguridad y les dije que actuaran en consecuencia y según corresponda”.

Tras el hecho, el senador provincial y ex intendente del departamento de Maipú, reconoció en su cuenta de Twitter el delito cometido por sus hijos: “Podría mirar para otro lado, pero me siento muy avergonzado, triste y enojado por lo que 3 de mis hijos hicieron en las últimas horas. Estuvieron en una fiesta, no cumplieron con la ley y espero que la Fiscalía interviniente haga lo que tenga que hacer con ellos”, escribió el legislador.



Mendoza transita una acelerado incremento de casos de covid-19. Con un promedio actual de 170 nuevos enfermos por día, la provincia ya superó los 3.680 contagios, con 73 muertos.