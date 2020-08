Tilisarao: clausuraron una cervecería que estaba funcionando como boliche bailable

La medida fue tomado por faltas a las ordenanzas municipales pero no se hizo ningún procedimiento por no cumplir con el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. La clausura se realizó el lunes por la noche en la “Cervecería 22XBR” de Tilisarao – San Luis. La policía acompañó a la jueza de faltas pero no realizó ningún operativo en el momento del hecho. Se espera que en las próximas horas tome intervención la justicia penal.

La cláusula fue ordenada por la Jueza de faltas interjuridiccional Ana María Mangiaterra el lunes por la noche, por encontrar a un menor consumiendo bebidas alcohólicas, cables tirados en el piso y por la falta de libretas sanitarias.

Mangiaterra aclaró que a ella le habían llegado imágenes de lo que ocurría en el lugar desde el 26 de julio y que pidió colaboración policial para asistir al lugar, la cual fue puesta a su disposición este fin de semana. En el lugar encontró aproximadamente a unas 50 personas en un lugar muy pequeño y le llamo la atención la colocación de mesas dentro de una pileta.

La magistrada aclaró que si bien ella observó que no se cumplía con el distanciamiento social, que las personas estaban sin barbijo, que no había alcohol en gel y que tampoco se realizaba la trazabilidad, ella no puede actuar por el incumplimiento al DNU porque no está dentro de su competencia.