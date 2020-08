Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico

Afecta mayormente a niños menores de 5 años y se transmite a través de alimentos contaminados por una bacteria, que puede encontrarse en carnes mal cocidas o verduras mal lavadas.

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) típico o asociado a toxina Shiga en la Argentina es una enfermedad endémica con más de 400 casos nuevos por año, la incidencia es de 8 a 12 niños, cada 100.000 menores de 5 años.

El SUH, como se lo conoces habitualmente, es una enfermedad frecuente en la infancia que afecta principalmente a niños de 6 a 36 meses. Es transmitida por alimentos contaminados por una bacteria llamada Eschericha Coli, la cual libera una toxina que produce lesiones en los pequeños vasos sanguíneos comprometiendo no solamente al riñón sino también puede involucrar al sistema nervioso central, aparato gastrointestinal, corazón y pulmones transformándose en una patología sistémica.



El Servicio de Nefrología del hospital Notti recibe entre 25 a 30 casos anuales. En lo que va de este año se han presentado 8 casos y al no tener un tratamiento específico, la única herramienta viable es la prevención.

Como se contrae la enfermedad

La bacteria ingresa al organismo por la ingesta de carne mal cocida, alimentos que hayan estado en contacto con la materia fecal del ganado vacuno, leche no pasteurizada, verduras y frutas mal lavadas, beber o bañarse en aguas contaminadas.



La profesional manifestó que los padres deben consultar inmediatamente al hospital cuando aparecen síntomas como diarrea con sangre o sin sangre. En la institución se le realiza al niño un coprocultivo de materia fecal para investigar la presencia de la bacteria De los pacientes que presentan la bacteria entre 15 al 20 % desarrollan la enfermedad.

También destacó que esta enfermedad generalmente trae consecuencias a largo plazo ya que muchos niños, si bien han superado el episodio agudo han estado en diálisis, por lo tanto es necesario que realicen un control nefrológico anual hasta los 15 o 16 años.



Como prevenimos

• Es importante el lavado frecuente de las manos, especialmente antes de manipular alimentos o carne cruda, luego de ir al baño o cambiar el pañal

• Debe asegurar la correcta cocción de las carnes, especialmente la molida. La bacteria se destruye a los 70º C

• Respetar la cadena de frio de los alimentos

• Al realizar las compras comience por los productos envasados y deje para el final los perecederos

• No compre alimentos preparados que se exhiban a temperatura ambiente

• Descongele el producto en la heladera, no a temperatura ambiente. Una vez descongelado no debe volver a frizar.

• No guardar alimentos crudos con cocidos.

• Consumir lácteos pasteurizados. Si sospecha o no son pasteurizados hiérvalo

• Consumir agua potable. Ante la duda hiérvala

• Utilizar distintos cuchillos para cortar carnes crudas y cocidas