Uñac: “La fortaleza de los sanjuaninos debe ir acompañada de una alta dosis de responsabilidad”

“Este es el momento menos deseado, pero más planificado por el Gobierno provincial”, afirmó el mandatario.

A través de una conferencia de prensa realizada de manera bimodal, presencial y virtual, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, habló sobre los nuevos casos de COVID-19 que resultaron en el departamento Caucete y las medidas planificadas que tomará el Gobierno para contener la propagación del virus. Además, el gobernador dio un mensaje de tranquilidad y concientización para los sanjuaninos.

En Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, acompañaron al primer mandatario, la ministra de Salud, Alejandra Venerando; la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; el ministro de Desarrollo Humano, Fabian Aballay; la ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynszpan; el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munizaga; y el secretario de Deportes, Jorge Chica. Donde se brindaron detalles del Plan de Seguridad ante la posible Circulación Viral.

En su alocución, el titular del Ejecutivo provincial, hizo un análisis pormenorizado sobre la pandemia: “Puso en vilo la situación social del Mundo, con altísimas implicancias perjudiciales para la salud y la economía, en distintos aspectos que nos han llevado a pensar cómo será la nueva realidad global luego de la pandemia”.

También reconoció el esfuerzo realizado por todos los sanjuaninos al señalar que “todas las normas dictadas a nivel nacional y provincial tuvieron un fuerte apego en la conducta de los sanjuaninos. Esta actitud nos ha llevado a ganar tiempo”.





“El tiempo nos ha permitido generar casi plena movilidad en la economía local, además de desarrollar algunos lugares, atendiendo a la igualdad educativa de las clases presenciales”, agregó el Uñac.

A su vez destacó que las acciones tomadas en el marco del plan provincial presentado el pasado 28 de julio, fueron cuidadosamente estudiadas, “este es el momento menos deseado por los sanjuaninos, pero es el más estudiado y planificado respecto del trabajo que ha venido desarrollando el Gobierno”.

También le realizó un pedido de prudencia a la población sanjuanina sobre la no estigmatización de ningún comprovinciano, en el marco del virus que afecta al planeta entero.

En ese sentido, el gobernador instó a cumplir cada una de las medidas que los ministros anunciaron, “es verdad que el foco de contagio fue detectado en un punto de la provincia, pero hay mucha movilidad de manera natural, entonces debemos seguir atentos también sobre el desarrollo del trabajo de los cauceteros en otros sectores y de sanjuaninos en el departamento de Caucete”.

“Necesitamos la colaboración principalmente de los casos, que nos cuenten cómo fue el nexo que tuvieron, con quienes estuvieron, sin tapujos, sin esconder ningún tipo de situación porque necesitamos ir desde el contagio detectado hacia el nexo para poder determinar desde donde nacen estos primeros contagios en Caucete” dijo Uñac.

A su vez, pidió no minimizar la situación y explicó que los protocolos no son “un antojo” del Gobierno. “Es necesario usar el tapaboca, no es necesario hacer una fiesta clandestina, no es necesario usar caminos alternativos para ingresar o salir de la provincia. Si hemos determinado con un gran esfuerzo del personal de seguridad y de salud, hisoparse antes de ingresar, es necesario hacerlo, porque lo determinan las normas que permiten que nos podamos cuidar entre todos”, aseveró.

Señaló también que es muy importante cumplir con todas las medidas de seguridad, “en un principio son por 7 días, una vez terminados estos 7 días y habiendo determinado el nexo epidemiológico de los primeros contagios del departamento, esperemos podamos dar la noticia de que volvemos a esta nueva normalidad que tenemos los sanjuaninos”.

“Es un momento no deseado, pero muy estudiado y estoy seguro que vamos a salir de manera conjunta”, destacó el gobernador. “Solo la fortaleza, la decisión, la capacidad y la inteligencia de los sanjuaninos nos va a permitir superar situaciones como la que estamos viviendo en la mañana de hoy, que son absolutamente informadas por el gobierno”, cerró.



Fuente: Prensa Gobierno