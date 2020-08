San Luis: odisea de una joven para ingresar a la provincia y ver a su padre con cáncer

Hasta ahora, a Victoria Garay le han negado 10 pedidos de ingreso a San Luis para poder reencontrarse con su padre, que padece un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

La joven vive en Tierra de Fuego y el Comité de Crisis de la provincia le niega sistemáticamente la entrada para ver a su padre enfermo y a su familia. A pesar de contar con la autorización y haberse realizado un hisopado que dio negativo, las autoridades le niegan el ingreso.



“Hemos presentado certificados médicos expedidos por dos facultativos distintos, donde se ve la gravedad de la enfermedad que padece mi papá (cáncer de pulmón con metástasis ósea), copias de documento de las tres personas que ingresaríamos a la provincia, estudios médicos que acreditan la patología, notas donde manifestamos la necesidad urgente de viajar a San Luis, y además de todo esto, dimos la opción de cumplir la cuarentena obligatoria en una vivienda que es de mi propiedad en caso de no haber disponibilidad en los hoteles o departamentos que propone el gobierno provincial”, relató Victoria.

Este caso se conoció el viernes pasado y desde el Comité le indicaron que complete el formulario como “tratamiento médico o intervención quirúrgica” con documentación que acreditara esto. Cuando envió todo lo solicitado, por décima vez, el mismo Cómite volvió a rechazar el ingreso.

Tras esto, Victoria aclaró “en la décima solicitud adjuntamos una declaración jurada de mi madre, Graciela Gatica, ante el juez de paz de la ciudad de Quines, y además, incluimos el resultado del hisopado negativo que nos pudimos realizar, pero de nuevo nos rechazaron la solicitud”.

“Hoy estamos corriendo contra reloj, mi papá está sumamente grave y me gustaría que el Comité de Crisis, en vez de poner palos en la rueda, analice la situación y vea que este pedido es real. Yo solamente estoy pidiendo despedirme de mi papá, no me voy de vacaciones ni a pasear“, concluyó Victoria sobre esta angustiante situación.