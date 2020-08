Comerciantes sanjuaninos reclaman por las restricciones que impuso el gobierno

Dario Minozzi, presidente del centro comercial de San Juan habló de la crisis que atraviesa el pequeño comerciante, que se ve agravada por este retroceso de fase.

Imagen ilustrativa

“Desde el Centro comercial estamos preparando una nota por estas medidas que se han tomado de cuarentena total, el comercio no va a soportar 14 días, no estamos en condiciones de hacerlo. Ya hemos soportado 150 días y desde el 11 de mayo el crecimiento fue incipiente, los porcentajes de aumento de ventas no significaron nada para poder desarrollar la actividad de comercio”, señaló.

“Esta medida no la consideramos oportuna, sobre todo con la gimnasia que ya tenemos en cuarentena, en el aislamiento social obligatorio, en la responsabilidad social que hemos adquirido, en el compromiso de los comerciantes en adoptar los protocolos”, reclamó Minozzi.