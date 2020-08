Victoria Garay y su hermana han realizado más de 10 veces el pedido de ingreso al Comité de Crisis de la provincia para poder ir a Quines, donde su padre se encuentra con cuidados paliativos en la última etapa de un cáncer de pulmón con metástasis en varias partes de su cuerpo. Mañana lunes presentarán un recurso en la Justicia Federal y emprenderán el viaje desde Tierra del Fuego hasta San Luis, con la esperanza de que se resuelva el conflicto en los tres días que tienen de viaje.



“El día jueves tuve el primer contacto con una persona del Comité de Crisis, me llamo por teléfono y me dijo que aceptemos hacer la cuarentena en el Hotel Aiello, el valor del día por es de $1750, en total son $73500 aproximadamente, porque somos tres, mi hermana, mi sobrino de 5 años que no puede quedarse solo y yo. Le expliqué al chico que me llamó que no contamos con ese dinero como para ir a hacer 14 días de cuarentena a un hotel y tampoco contamos con el tiempo. El cuerpo de mi papá es una bomba de tiempo. La enfermedad avanza a pasos agigantados, en seis meses mi papá es la mitad del hombre que fue toda su vida” sostuvo Victoria.



Las jóvenes se realizaron un hisopado para poder ingresar con PCR negativo, y una vez que tuvieron el resultado volvieron a realizar el pedido y este domingo por la mañana les volvieron a contestar que estaba disponible el hotel y les pasaron el presupuesto. Debido a la repercusión del caso, este domingo pasadas las 13hs, se volvieron a comunicar del Comité de Crisis diciéndoles que iban a hacer una excepción y que habría lugar en la ULP.



“Tengo una declaración jurada del Juez de Paz de Quines, les he mandado fotos del estado de mi papá . He acudido a todos los recursos posibles para que vean y analicen la posibilidad de ir a hacer la cuarentena donde esta mi papá. Plata para pagar un nuevos hisopado, la juntaremos, si nos quieren hacer otro hisopado en San Luis para que se queden tranquilos. Tenemos tres días de viaje , son 18 días que vamos a perder. Deja de ser lógico tanto formalismo y tanta burocracia” afirmó la joven.



Victoria afirmó que mañana por la mañana salen de Tierra del Fuego porque dos abogados van a presentar una medida autosatisfactiva en el Juzgado Federal para que les consigan el permiso de ingreso a San Luis, porque ya cuentan con el permiso de salida de Tierra del Fuego y el permiso nacional para circular por las diferentes provincias que deben atravesar hasta llegar a destino.