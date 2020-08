Julio Cobos: “Esta reforma judicial no es ni urgente ni importante”

En el día de hoy se realizó una sesión especial remota en el Senado de la Nación en la que se trató el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo.

Foto: Juan Carlos Cardenas

Durante el debate sobre el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA y en las provincias, el senador Julio Cobos expresó que “esta reforma no es ni urgente ni importante, incluso la propia presidenta del Senado le ha restado importancia, como también algunos senadores del oficialismo. La prioridad hoy y creo que no escapa al entendimiento de todos, se encuentra en la salud y en la economía que está agobiada, y esto se refleja en los índices de desempleo, en la pérdida del poder adquisitivo, en la falta de previsión que tenemos hacia adelante producto de esta pandemia está complicando la vida a todos”.

“La reforma del funcionamiento de un poder tan importante como el Judicial tiene que tratarse como política de Estado, y para ello hay cosas que debemos cuidar, no sólo el contenido sino también las formas, cómo se encara, cómo convocamos a los especialistas y a los representantes de los partidos políticos para que estén representados todos los sectores de la sociedad”.

El exvicepresidente de la Nación manifestó que “también nos preocupa la sustentabilidad que tiene que ver con lo presupuestario y obviamente no podemos descartar el contexto político, dónde en paralelo y ajeno a esta reforma una, comisión estudia si la Corte tiene el número adecuado o si el procurador es elegido por dos tercios o menos en cantidad de votos, como también la previsión del traslado de jueces. Duplicar los cargos no significa solucionar los problemas”.

“Se debe tener en claro el objetivo hacia dónde vamos. Si el objetivo es el sistema acusatorio, hemos escuchado a muchos camaristas de Mendoza que la proporción de fiscales debe ser de 3 a 1; en este proyecto hay más jueces que fiscales en la creación de cargos. El proyecto original sufrió cambios: hubo improvisación antes o improvisación después. Se tratan de unificar dos fueros por un lado, el Correccional Criminal Federal con el Penal Económico; y por otro lado estaba también la intención de llevar a cabo la unificación del fuero Civil Comercial con el Contencioso Administrativo, pero este segundo se desechó”.

Además, Cobos agregó que con esta reforma “Se nos dice que lo que quiere diluir es el poder de los jueces de Comodoro Py que bastante están cuestionados por su adecuación a los vaivenes del poder político de turno. Esto no se soluciona de esta manera. Hay un refrán que dice que un juez “debe ser una buena persona y si sabe Derecho, mejor”. Hay que apelar a la conducta de los jueces, a cómo los elegimos y cómo controlamos su accionar”.

“En cuanto al punto medular de este proyecto que es la justicia federal, se crean un total de 273 nuevos cargos y 554 funciones y creo que con las adendas que han mencionado que van a introducir, se pueden sumar todavía más cargos. En síntesis, nos preocupa la situación de subrogancia de los jueces, quedan jueces interinos sin estabilidad, y cada vez van a estar más condicionados”.

“No vamos a acompañar porque entendemos que esta reforma es inoportuna, que no ha sido consensuada, ni política ni socialmente, falta consistencia, tiene muchas improvisaciones y tiene un gran costo económico, de 6000 millones de pesos, duplica la cantidad de magistrados sin guardar relación directa con la eficiencia, no resuelve problemas de Comodoro Py ni del fuero contencioso administrativo, y en algunos puntos tiene problemas de inconstitucionalidad, por lo cual nuestro bloque no va a acompañar este proyecto de ley”, finalizó Cobos.