San Luis: anunciaron nuevas medidas por el incremento de casos de COVID-19

El comité de crisis de la provincia de San Luis anunció nuevas medidas tras conocerse la cifra más alta en un solo día, desde q inició la pandemia. Se restringen algunas actividades por 14 días y no se podrá salir o ingresar a la ciudad desde San Luis, La Punta, Potrero de los Funes, Juana koslay y El Volcán, aunque si se podrá circular entre ellas.



1.- Actividades económicas que continúan habilitadas

 Industrias,

 Sector Agropecuario,

 Remates y Ferias,

 Comercios Minoristas,

 Centros Comerciales Minoristas (Shopping),

 Peluquerías, Barberías y Centros de Estética,

 Bares y Restoranes factor de ocupación al 50%,

 Oficios y Profesiones Liberales,

 Obra Privada,

 Servicio Doméstico,

 Escuela de manejo

 Servicios fúnebres y sepelios,

 Profesionales de la Salud Privadas, según el denominado protocolo para profesionales de la salud.

 Deportes grupales, según protocolo Fase 2 (máximo de 10 personas). Taxativamente: Tenis, Paddel, Golf, Pelota Vasca, tiro con arco y tenis de mesa.

Procurando disminuir la circulación de personas en las ciudades antes mencionadas, se ha decidido, que quienes prestan los servicios antes citados y/o realizan ventas minoristas, deberán atender respetando la terminación del DNI de los asistentes, los días pares terminación del DNI con número par y los días impares terminación del DNI con número impar. Quedando exceptuados durante sábado y domingo de aplicar esta medida a los restaurantes y bares (mañana es par).



2.- Otras actividades que continúan habilitadas

 Deportes individuales, según Protocolo Fase 1, ejemplos: Caminata, Atletismo, Ciclismo, Montañismo, Running, Rollers, Kayak individual, Windsurf, Kitesurf, Enduro. Siempre que sea posible dentro de su localidad.

 Celebraciones religiosas, con el límite de 10 personas, Oraciones individuales, confesiones adoración eucarística, asistencia espiritual individual. Celebraciones especiales: como Bautismos, Casamientos, Orden Sagrado, Oraciones, etc.

 Reencuentros esenciales, con el límite de 10 personas.

Para estas actividades no se tendrá en cuenta la terminación del DNI.



3.- Trámites en reparticiones del Estado, bancos y similares

Deberán ser atendidos, previo otorgamiento de turno y respetando el protocolo vigente.



Quedan suspendidas por el término de 14 días las siguientes actividades:

 Actividades culturales presenciales en cualquiera de sus modalidades (Auto-cine, Auto-circo, Auto-teatro, Museos, etc.).

 Turismo recreativo de cualquier número de personas (Cerro de la Cruz, Dique Cruz de Piedra, Plazas y Espacios Verdes, etc.).

 Instituciones NO Formales (Institutos de inglés, cocina, danzas, etc.

 Deporte Fase 3 y 4 (según protocolo vigente) – Deportes adaptados fase 3

 Alojamiento Turismo (turismo interno).

 Visitas al servicio penitenciario número 1

 Visita a Geriátricos

 Equinoterapia.

 Guías Turísticas.



En todo el territorio provincial deberá respetarse lo siguiente:

Queda limitado el ingreso y egreso a la zona denominada San Luis y Gran San Luis y se sugiere evitar el traslado entre departamentos.

Con lo cual el transporte interurbano, no regular, y transporte para todos se verá suspendido cuando su destino sea, hacia y desde, San Luis y zonas del Gran San Luis.



Se recomienda:

 Evitar circulación de toda persona considerada de riesgo:

 Mayores de 60 años,

 Embarazadas.

 Personas con enfermedades de base.

 Circulación de toda persona con síntomas compatibles con COVID-19 (Tos, fiebre, dolor de garganta, falta de aire, etc.).



Es de carácter obligatorio:

 El lavado de manos frecuente con agua y jabón,

 El uso de alcohol en gel o diluido al 70%.

 El uso de tapaboca, cubriendo nariz y boca.

 Mantener un distanciamiento social mínimo de 2 metros.