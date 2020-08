El Día del Hincha de Huracán Las Heras ya es oficial

La Municipalidad de Las Heras oficializó este 27 de agosto el día de la hinchada del Globito lasherino, en homenaje a Luisito Rubiño, el simpatizante más representativo del club. El intendente Daniel Orozco lo distinguió.



El intendente Daniel Orozco le obsequió a Rubiño el libro “Huracán Las Heras, historias de una Pasión”, del historiador Rubén Lloveras. Del acto también participó la concejala Laura Fernández (Cambia Mendoza), autora de la ordenanza que instauró este día que desde ahora celebrarán los hinchas de Huracán Las Heras.

En la sala Malvinas Argentinas, la Municipalidad de Las Heras oficializó el Día del Hincha de Huracán Las Heras en conmemoración al nacimiento de Luis “Luisito” Rubiño, quien este 27 de agosto cumple 34 años y es considerado el simpatizante más representativo y querido del Globito.

“Estamos rescatando las vivencias de nuestro departamento y empezamos a buscar nuestros pilares, y aparece San Martín, que cimentó su gesta desde el Campo Histórico El Plumerillo. Pero también tenemos el reflejo de una pasión que es Huracán Las Heras. Y hoy no solo le estamos haciendo el reconocimiento a Lucho, sino que se lo estamos haciendo a todos los que viven en el departamento, y que tienen pasión, entusiasmo. Lo que estamos haciendo es un reconocimiento a toda la sociedad lasherina”, expresó Orozco, quien hizo referencia a los 150 años que cumplirá el departamento de Las Heras el 31 de enero de 2021.

El protagonista de esta historia, Luis Alberto Rubiño, no ocultó su emoción al saber que en honor a él el club de sus amores tiene el Día del Hincha. “Es muy difícil decir qué se siente por Huracán”, dijo con la voz entrecortada pero con un toque de humor: “Parezco jugador por todas las veces que enfrenté los micrófonos”.

Luisito tiene una discapacidad (padece hidrocefalia) que le impidió haber tenido otro vínculo con el Globito, como jugador: “A mí me hubiese gustado poder expresar el amor que tengo por el club pudiendo jugar. Pero bueno, no se me dio por mi discapacidad, aunque también veo por todos los lugares por los que anduve gracias a Huracán”.

Además de recorrer casi todo el país acompañando a su equipo, Luisito también contó que pudo viajar a Europa porque allí tiene familiares y a una amiga. “Si hay algo que me motivó fue Huracán Las Heras. Lo primero que puse en la valija fue la camiseta y el pantalón de Huracán, y los europeos me preguntaban qué significaba Huracán para mí y yo les decía ‘no se dan una idea, no se lo imaginan’”, contó Rubiño.

En el libro “Huracán Las Heras, historia de una Pasión”, el lasherino Rubén Lloveras describe a este hincha como “el jugador Nº 12 del globito lasherino” e ilustra la página 147 con una foto de Luisito sentado al borde de campo de juego del estadio General San Martín, una postal que se repite en cada partido de local de Huracán. “Luchito es el ícono y es verlo en todas las canchas con su sacrificio y a pesar de todos sus problemas físicos. Para mí es un orgullo que se reconozca en él la figura del hincha de Huracán Las Heras”, destacó el escritor.

En tanto, la concejala Laura Fernández, impulsora de la ordenanza, resaltó que el reconocimiento “fue por una cuestión de discapacidad, inclusión y por la fuerza de voluntad que pone para ir ver al club de sus amores a distintos lugares, tanto en la provincia como fuera de ella. Por eso vimos necesario institucionalizar este día en homenaje a Luisito, porque es halagador ver cómo sigue a su club”.

Crédito de las fotos: Prensa Municipalidad de Las Heras