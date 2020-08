El nuevo Peugeot 208, ya está a la venta en Argentina

Luego de tres semanas de reservas, Peugeot Argentina realizó el lanzamiento oficial del Nuevo Peugeot 208 en nuestro país y que ya disponible en toda la red de concesionarios oficiales, con la posibilidad de realizar un test drive y vivir una experiencia de manejo inigualable. Así lo señala en su comunicado oficial la marca del “león”.

“La fabricación del Nuevo Peugeot 208 marca un antes y un después en la historia de la marca en la Argentina al tratarse de un proyecto industrial sin precedentes en el que se adaptó el Centro de Producción El Palomar para adoptar una de las innovaciones más importantes de Groupe PSA en el mundo: la plataforma CMP.



Tres valores

Peugeot tiene 3 valores de marca bien definidos, que expresan su ADN, y el Nuevo Peugeot 208 no es la excepción. Estos valores que se apropian de este nuevo modelo son: excelencia (en términos de rigor y calidad), elegancia (por su diseño agresivo, atemporal e innovador) y la emoción (proponiendo una experiencia de conducción amplificada, donde la tecnología y la sensualidad ubican al conductor en un espacio único, donde se destacan el i-cockpit, en este caso 3D, y la calidad de los materiales).



Debajo del capot

Este 208 llega con dos motorizaciones, ambas nafteras: 1.2 de tres cilindros y 12 válvulas (82 cv y 118 Nm, solo en versión Like) y 1.6 de cuatro cilindros y 16 válvulas (115 cv y 150 Nm, en versiones Like Pack, Active, Allure y Feline). Se combina con caja manual de cinco velocidades (en versiones Like, Like Pack, Active y Allure) o automática Tiptronic de seis marchas (con convertidor de par, en versiones Active, Allure y Feline). Tracción delantera.

Peugeot incorpora la última tecnología que declina de sus modelos de segmentos superiores. Posee 7 asistencias a la conducción (ADAS), entre las que se destacan alerta de riesgo de colisión y freno autónomo de emergencia. Alerta de descanso, visión Park 180º, mantenimiento de línea del carril activo y adaptación automática del entorno luminoso. Sumando además el acceso y arranque sin llave, faros full led y recarga inalámbrica de smartphone.





Los precios

Por ahora el Nuevo 208 está disponible en 7 versiones dentro de las nuevas denominaciones Like, Active, Allure y Feline, mientras que la marca anunció que para el próximo mes de enero 2021 se completará la gama con la versión europea GT LINE equipada con el motor EB2 turbo 1.2 Puretch de 130CV combinada con una caja automática tiptronic de 6 velocidades.



Like 1.2 – $ 1.210.300.



Like 1.6 – $ 1.309.000.



Active 1.6 – $ 1.417.000.



Active 1.6 tiptronic – $ 1.527.000.



Allure 1.6 – $ 1.597.000



Allure 1.6 tiptronic – $ 1.707.000



Feline 1.6 tiptronic – $ 1.844.000



Entre el equipamiento, según cada una de las versiones, se destacan: i-cockpit 3D; tapizados cuero con alcántara; recarga inalámbrica de smartphone; airbags cortina; llantas de aleación de 16” diamantadas; acceso y arranque manos libres (ADML) y climatizador automático digital. Mientras que otros suman visiopark 180; sensores de estacionamiento trasero, faros full LED y alerón trasero