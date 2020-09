Suárez anunció nuevas medidas de restricción en Mendoza

Los anuncios rigen para el Gran Mendoza en su casco urbano. Entre las restricciones se encuentran el cierre de clubes y bares, el funcionamiento de restaurantes solo al aire libre y con mesas de cuatro personas, la reducción al 30% de la capacidad de los gimnasios y de 10 personas en los templos. Siguen prohibidas las reuniones familiares.

El Gobernador Rodolfo Suarez brindó esta mañana una conferencia de prensa para dar detalles sobre la nueva etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio en Mendoza. Estuvo acompañado de la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri.

Las nuevas medidas anunciadas rigen solo para el casco urbano del Gran Mendoza. En este sentido, el mandatario hizo referencia a las “zonas urbanas de Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. No Uspallata, por ejemplo”.

Entre las principales modificaciones se encuentra el cierre de bares. Por otro lado, los restaurantes solo podrán funcionar al aire libre y con mesas de hasta cuatro personas. Las juntadas familiares siguen prohibidas. Las ceremonias en templos religiosos se podrán realizar con hasta 10 personas, con estrictos protocolos.

Los gimnasios pueden funcionar al 30% y con un horario más restringido, de 7 a 20. Los deportes individuales, excepto el pádel, siguen funcionando con normalidad en un radio de 5 kilómetros, pero los clubes de la provincia se cierran.

“Venimos diciendo desde hace días en una comunicación constante que tenemos con los mendocinos por esta pandemia que nos afecta fuerte en Mendoza como en otros tantos lugares, que hay mayor propagación del virus y hay una solución única para combatirlo, que es teniendo los cuidados individuales y para ello se lo ataca desde diferentes perspectivas”, agregó el mandatario.











“Estas medidas sanitarias están dentro de un plan, hemos invertido mil millones de pesos en insumos que tienen que ver con insumos de todo tipo. Hemos incorporado 750 personas más al sistema de salud, entre ellos terapistas, que son los que más se necesitan, y además se capacitaron médicos de otras especialidades para atender terapia y sumamos 600 enfermeros nuevos que se han incorporado al sistema público”, recordó Suarez.

“También sumamos 600 camas hospitalarias y 110 más al sistema crítico de terapia intensiva, que es lo que nos hace estar en una situación crítica. Hemos duplicado las camas UTI en Mendoza. Estamos dotando de una infraestructura móvil sanitaria para atender a la gente en sus domicilios. Toda la atención pediátrica va a ir al Hospital Notti, al cual le vamos a incorporar la atención familiar. Por otro lado, en el Hospital Carrillo de Las Heras estamos incorporando 60 camas más”, agregó Suarez.

El mandatario también agradeció la cooperación del sector privado. Particularmente destacó la “buena voluntad de las autoridades de IMPSA”, tras detallar que “la sala nuclear que ellos tienen es totalmente adaptable para esta situación. Vamos a incorporar 60 camas en este lugar. Agradezco a las autoridades por este gesto”.

“Estamos en el proceso urgente de compra de lo que se llama el casco de oxígeno. Es algo que se está utilizando en muchos lugares del país. El casco ayuda a las personas a oxigenarse más. Es mucho más útil con lo que tiene ver con la maniobra de pronar a los pacientes. Las personas críticas, que necesitan oxígeno, deben estar moviéndose para liberar al sistema respiratorio”, detalló el Gobernador.

Aclaró que “para realizar ese proceso son necesarias varias personas y con la incorporación de 500 casos vamos a poder ayudar a descomprimir el sistema UTI”.

Sobre las nuevas terapias para la cura de la enfermedad, el Gobernador dijo: “Vamos a incorporar el tratamiento con la inhalación de ibuprofeno a los pacientes”.

La única forma de combatirlo es tomando todas las medidas de prevención

En referencia al modo de atacarlo al virus, el jefe del Ejecutivo provincial dijo: “Lo mejor es cortar la cadena de contagios, pero no se hace con normativas o decisiones que tomemos desde el Gobierno, no hay norma que alcance si cada uno de nosotros no tenemos la conciencia de cuidarnos. Me refiero al cuidado de salir lo necesario, de realizar solo lo necesario, de trabajar desde la casa todos aquellos que puedan hacerlo y de usar el tapaboca siempre, además de cumplir el distanciamiento social y las normas que dictemos desde el Gobierno provincial”.

Mendoza, un paso adelante

Respecto del funcionamiento que ha tenido la provincia, el Gobernador aclaró: “Necesitamos que las empresas sigan funcionando, todo ese equilibrio que buscamos además del beneficio psicológico. En CABA recién ahora se habilita la obra privada, peluquerías, el comercio, el ejercicio de las profesiones liberales, los deportes individuales, todo esto nosotros en Mendoza lo tenemos habilitado hace tiempo”.

Sigue el sistema on/off

“Estamos en etapa de mitigación y se pueden contagiar en cualquier lugar. De acuerdo a la situación que tenemos en este momento, quiero que se sepa que siempre vamos a entrar y a salir del sistema de habilitaciones de acuerdo a como el sistema sanitario va dando respuestas”, explicó Suarez.

“No hay un manual ni ciencia cierta de cómo combatir esto. Hemos hablado con las autoridades nacionales y con el Presidente. Muchos entienden que deberíamos estar en una situación de ASPO y estar en nuestras casas por 21 días hasta que baje la curva. Otros entendemos que podemos seguir en una situación de DISPO, para seguir con las actividades comerciales y mantener el distanciamiento y que nos quedemos voluntariamente la mayor cantidad de tiempo posible en nuestras casas”, completó el mandatario.

En relación a cómo se tomaron las nuevas medidas, el Gobernador dijo: “Por lo tanto, en esta etapa que estamos estipulando con este decreto va durar hasta el día 22 de septiembre, hemos tomado estas medidas buscando el mejor equilibrio, y vale aclarar que no vamos a bajar la curva si cada uno no se queda en su casa lo necesario”.

Rigen solo para Gran Mendoza, casco urbano

“Estas medidas afectan al Gran Mendoza, que es una sola ciudad, donde el virus no entiende de límites geográficos y esto compone una gran ciudad, que es el Área Metropolitana. Todo lo que voy anunciar está consensuado con los intendentes de cada zona, que son quienes van a colaborar con personal policial para que se cumplan las medidas”, aclaró el Gobernador.

Bares cerrados y restaurantes solo al aire libre

Sobre el funcionamiento de los locales gastronómicos, el jefe del Ejecutivo provincial dijo: “Los bares van a estar cerrados. En cuanto a restaurantes y cafés, pueden funcionar con mesas de cuatro personas al aire libre en los mismos horarios. Recordemos que el horario límite para circular por las calles es las 23.30 por fuera de las emergencias. En el caso de San Rafael, también van a abrir los restaurantes al aire libre en mesas habilitadas”.

Templos: solo hasta 10 personas

Además, el Gobernador dijo: “Las ceremonias en templos religiosos se podrán realizar con hasta 10 personas, con estrictos protocolos, y pedimos que hagan sus cultos en sus casas también”.

Gimnasios y natatorios al 30% de ocupación y clubes cerrados

“En cuanto a los gimnasios, hemos decidió limitar la actividad al 30% y vamos a achicar la franja horaria. Las actividades individuales las limitamos a 5 kilómetros, para que no estén todos en el mismo lugar y puedan salir a andar en bicicleta o caminar y volver al hogar. Los natatorios pueden abrir igual que los gimnasios”, anunció el mandatario. Los gimnasios podrán abrir de 7 a 20.

“Los clubes se cierran en el Área Metropolitana, porque mucha gente se contagia allí y la idea es bajar la circulación de personas. Además, vamos a ser más estrictos con el tema del DNI. Veo que se cumplen los protocolos pero el control en la calle será más fuerte. Todo tiene el mismo objetivo, que es bajar la circulación”, sentenció el Gobernador.

Clubes profesionales

También explicó: “Los clubes que dependen de la AFA deben respetar sus protocolos y deberán hacer sus entrenamientos como lo establece la Provincia”.

Continúa el turismo interno

“Menos San Rafael, Alvear y Malargüe, que funcionan con turismo interno en la zona únicamente, el resto de la provincia continúa igual. Alguien de Mendoza no puede ir al Sur. Eso está funcionando así y nosotros lo respetamos”, recordó Suarez.

Agregó que “en el resto de los departamentos, el turismo interno funciona, hay muchísima oferta. Sobre todo en el Valle de Uco, ya que no hay peligro en lugares tales como montaña, viñas, sobre todo son cabañas en grandes territorios. Yo he hablado con los intendentes del Valle de Uco y es una fuente de trabajo para mucha gente. Muchos mendocinos han ido, respetando el protocolo, y no se ha detectado ningún caso de infectados en ese ámbito”.

Día de la Primavera

El Gobernador indicó que se evalúan diferentes acciones por el Día de la Primavera. “Estamos viendo las estadísticas. Después del Día del Niño, a los días tuvimos un pico, por lo cual las estadísticas nos están diciendo que, a mayor movilidad, mayor cantidad de casos. Estamos viendo cómo innovamos y, para ello, evaluaremos todos los controles necesarios”.

Bajar la circulación

Sobre los trámites en la atención pública, dijo: “Queremos optimizar la atención online desde la administración pública para reducir la cantidad de personas que se movilizan por trámites. Les estoy pidiendo al Poder Judicial y al Legislativo que hagan lo mismo”.

Importante advertencia

El mandatario dejó en claro que “sí tenemos que tomar otra medida estricta de cierre absoluto, lo vamos a hacer. Creo que esta es la última medida que podemos hacer de flexibilización, el próximo paso va a ser la situación de ASPO y suspender todo por 21 días y volver a fase 1 solo con actividades esenciales. Todos tenemos un conocido que tiene COVID y tenemos que evitar que haya un conocido fallecido”.

Duración de las restricciones

Al ser consultado sobre la duración de las restricciones, Suarez explicó que “se realiza un monitoreo diario. Trabajamos día a día y con eso vamos armando la estadística. Si la curva de contagios sigue siendo alta, vamos a tener que tomar otras medidas”.

“También contemplamos las tasas de duplicación. El mínimo que establece la OSM es de 15 días. Otra es la tasa de mortalidad, que son los muertos de acuerdo a la población. Otra tasa es la letalidad, que es la cantidad de fallecidos de acuerdo a la cantidad de enfermos. Junto a la ministra y al equipo, vamos analizando las estadísticas completas. Hacemos el análisis por día, por semana, por quincena”, añadió el mandatario.

Cuarentena

Sobre la cuarentena para quienes arriben a la provincia, el Gobernador dijo: “Sigue la cuarentena a personas que llegan a la provincia. En todas las provincias sucede lo mismo”.

Hoy ingresan a terapia jóvenes y adultos

“Los mayores contagios se dan en lugares cerrados donde se desarrollan actividades en contra de la normativa, pero la mayoría de los contagios se dan en las reuniones sociales clandestinas, y cuando vuelven a sus hogares contagian al resto”, aseguró Suarez.

“Esto afecta a jóvenes y adultos mayores. Hoy ingresan a terapia personas de 45 y 50 años y jóvenes. Nosotros en Mendoza estamos llevando una política adelante que tiene que ver con apostar mucho al cuidado personal para poder mantener abierta la economía y pensando en todas aquellas personas que necesitan día a día salir a trabajar para subsistir”, sumó el mandatario.

Piden que los recuperados donen plasma

El Gobernador aprovechó la ocasión para volver a pedir que los pacientes recuperados donen plasma y dijo: “En dos días o tres, lanzaremos una campaña para donación de plasma. Aprovecho la oportunidad para pedirles a todos que donen plasma”.

“Estamos incorporando otro laboratorio de biología molecular que son los que hacen mil test PCR por día. Vamos a seguir con las brigadas territoriales en los barrios, y en los centros de salud de primer nivel vamos a mejorar la atención y priorizar las patologías respiratorias”, sumó el mandatario.

Donación de plasma

También, Nadal informó al respecto: “Tenemos centros recolectores de plasma en toda la provincia, fundamentalmente en el Centro Regional de Hemoterapia. A pedido del Gobernador, vamos a implementar una campaña para fortalecer la donación de plasma para tener más plasma disponible. Solicitamos el compromiso de la sociedad en general y particularmente para aquellos que tengan un nivel de anticuerpos adecuado. Queremos apoyar y fomentar la donación”.

Respiradores

“La reunión de ayer con el Presidente también tuvo que ver con esto: solicitar más respiradores, que el gobierno nacional va a enviar”, expresó Suarez. “Le pedí al Presidente que hiciera una visita a Mendoza y me respondió que es probable que el lunes que viene venga.

“Le pedí de todo lo que se puedan imaginar: desde más fondos provenientes de distintos organismos, respiradores, mayores insumos”, detalló.

Y agregó: “Esperamos recibir los respiradores pero también lo que necesitamos son más terapistas. La infraestructura tiene que ir acompañada de recurso humano. De todas formas, estamos utilizando herramientas como la telemedicina, a través de la cual estamos capacitando, atendiendo y buscamos incorporar ese recurso escaso a través de la tecnología”.

Terapistas

Sobre la especialidad en terapia intensiva, Suarez dijo: “Estamos analizando cómo adaptamos otras especialidades médicas a esta modalidad. No hay terapistas en el país pero en Mendoza, en general, estamos bien en relación a otras provincias, por la cantidad de facultades con la que cuenta la provincia”.

Ocupación

La ministra de Salud informó: “En el Gran Mendoza contamos con el 81 % de ocupación de camas críticas, si bien hay algunos establecimientos que tienen 90 o 100% de ocupación. En la provincia, en general, contamos con 68% de ocupación”.

Agradecimiento

“Aprovecho para hacer llegar mi agradecimiento a la gente que trabaja en la salud y a los policías. Quiero felicitar a los docentes, ya que una encuesta sobre el sistema educativo, realizada el fin de semana, muestra cómo las familias valoran el esfuerzo que hacen los docentes para llevar adelante la educación. Gracias también a los padres que están ayudando a los chicos”, agradeció Suarez.

Camas ofrecidas por Las Heras y otros departamentos

“Valoro la predisposición de los intendentes. En este momento no son necesarias, no tenemos contemplado utilizar las camas del Polimeni. Estamos transformando hoteles en hospitales, el puesto de IMPSA es muy importante. Buscamos ofrecer elementos de mayor confort para los ciudadanos”, dijo el Gobernador.

Hoteles reacondicionados

“La ministra de Turismo está trabajando en la logística de camas en hoteles. Estamos incorporando dos hoteles que están funcionando como hospitales, los estamos acondicionando para enfermos leves. Si son familias, van al Notti”, indicó Suarez.

Testeos

La ministra Nadal informó que se realizan 5.000 testeos semanales. “El criterio con que se realizan es para personas que tienen síntomas. A los contactos estrechos y convivientes de casos positivos les estamos haciendo la confirmación diagnóstica basada en el nexo epidemiológico. El testeo por PCR lo estamos reservando para personas con sintomatología o casos sospechosos. Con el resto como grupos de trabajo o poblacionales, empleados públicos, etcétera, estamos utilizando la serología, para saber cuánta gente puede dar positiva”.

Mayor índice de contagios

“A todos nos gusta juntarnos. Pero es en las juntadas en casas donde más se dan los contagios. Jueves, viernes y sábados hay pico de denuncias de vecinos por juntadas. Tengan en cuenta que la pena no solo son los $50.000 sino también arresto para quien no cumplan esta normativa. No queremos restringir derechos. Queremos bajar la curva”, expresó Suarez.

El Gobernador agregó que “la vacuna va a llegar. Tenemos que aguantar para no perder vidas. Los jóvenes y adultos mayores tienen que hacer el esfuerzo por un tiempo”.

Recomendaciones para convivientes de casos positivos

La ministra de Salud explicó: “Si nos da una persona positiva, evaluamos si, por condiciones clínicas y sociales, puede estar en su domicilio. Si esto se produce, recomendamos:

Que permanezca asilado

Que no comparta utensilios de cocina, etc.

Baño único si es posible o higiene muy periódica y constante de todos los espacios

Evitar los contactos: no permanecer más de 15 minutos sin medidas de protección”.

Reuniones sociales al aire libre

En cuanto a las reuniones sociales al aire libre, el Gobernador indicó que continuarán restringidas. “No lo vamos a permitir porque puede significar que el Parque General San Martín esté repleto de gente. Nosotros sí permitimos salir a caminar, andar en bicicleta y hacer cosas al aire libre”.

Posible visita oficial

Adelantó que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, podría visitar oficialmente nuestra provincia por primera vez en su gestión, la semana próxima. En la ocasión, el mandatario le solicitó al Presidente que envíe equipamiento hospitalario para la provincia.

“Le pedí al Presidente que hiciera una visita a Mendoza y me respondió que es probable que el lunes que viene venga”, explicó Suarez.