El Diputado Nacional José Riccardo mostró su malestar con el Comité de Crisis

Riccardo no pudo viajar a para participar este martes en la sesión del Congreso Nacional porque no tenía garantizado por parte del comité de crisis su ingreso a la provincia de San Luis para próximo 3 de septiembre. La respuesta que ha recibido por parte del comité de crisis es que debe realizar la cuarentena en un hotel de la ciudad de San Luis, más que ingrese con PCR negativo y que su carácter de legislador nacional no le da ningún beneficio.



El Diputad Nacional por San Luis dio a conocer su malestar a través de Twitter manifestando que realizará la presentación de un recurso de Amparo y la denuncia en tribunales internacionales.



“El Gobierno de San Luis pretende imponerme condiciones para el regreso a la Provincia que afectan mi tarea como legislador. El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, establece que todo habitante tiene derecho “…de entrar, permanecer transitar y salir de territorio argentino…” por lo que rechazo terminantemente las condiciones que pretenden imponerme para reingresar a mi provincia, ya que afecta gravemente mi libertad de circular. No poseo Covid 19 y me voy a realizar todos los análisis que fueran necesarios. No represento ningún riesgo sanitario para mis comprovincianos. Las medidas que quieren imponerme son presuntuosas, infundadas y arbitrarias para limitar un derecho fundamental como es la libertad de circulación, y, en mi caso, especialmente, poder cumplir mi obligación y responsabilidad de legislador nacional por la provincia de San Luis, como sí pueden hacer los Diputados de otras provincias. La defensa de la República y el funcionamiento de las Instituciones de la Democracia, constituyen una tarea esencial, y estas prácticas nos recuerdan pasados oscuros de nuestro país, donde los opositores eran encarcelados para prohibirles ejercer la representación del pueblo.

Reitero que esta afectación de mis derechos individuales, que tienen rango constitucional, me llevarán, de persistir, a realizar una acción de Amparo y denunciar los hechos ante los organismos de derechos humanos internacionales” afirmó Riccardo.

