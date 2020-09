Un equipo de estudiantes argentinos participa en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2020

Son 6 adolescentes de colegios del Gran Buenos Aires, coordinados por Educabot, el partner argentino de First Global Challenge.

El equipo está desarrollando un dispositivo automatizable de tareas cotidianas y compite con más de 150 países en desafíos semanales empleando herramientas de programación, animación y diseño 3D.

La delegación nacional de seis estudiantes de entre 15 y 17 años compite con más de 150 países en desafíos semanales. Están desarrollando un dispositivo automatizable de tareas cotidianas y trabajando en proyectos conjuntos con otros países, como Kenia y Bolivia. La competencia, que este año es virtual, comenzó en julio y en tres semanas se conocerán los ganadores.

En este certamen los participantes deben superar distintos desafíos que los invitan a utilizar sus conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) para idear soluciones que ofrezcan mejoras sociales, inclusivas y de concientización ante problemas de la vida cotidiana. Para hacer frente al escenario de la pandemia por COVID-19, esta edición del mundial de robótica es 100% digital.

Educabot es el partner argentino de First Global Challenge y desde hace cuatro años coordina y acompaña al equipo de chicos que representa al país. En 2019 organizó la Copa Robótica, una competencia de la cual participaron 24 equipos de todas las provincias. En esa instancia el equipo de Misiones resultó ser el que representó a la Argentina en el Mundial.

Este año, debido a las circunstancias causadas por la pandemia, se seleccionó un equipo de alumnos destacados de Aula Maker, la propuesta de innovación educativa de Educabot para escuelas primarias y secundarias. El equipo está integrado por seis estudiantes de entre 15 y 17 años del Colegio Lucero Norte de Pilar y la Escuela C.I.M.D.I.P. & Miguel Cané de Quilmes, que ya venían trabajando con robótica y programación en sus instituciones.

Actualmente el equipo argentino está desarrollando un dispositivo automatizable de tareas cotidianas. Además, trabaja en proyectos conjuntos con los equipos de Kenia y Bolivia. Este año el lema del First Global Challenge es “Conectar comunidades. Aprender, innovar y hacer un cambio. Todos juntos” y uno de los objetivos es que los jóvenes puedan difundir sus ideas con otros países para intercambiar conocimientos en una experiencia colaborativa.

“En este año tan particular el Mundial se tuvo que reconfigurar y también nuestro modo de participación, dado que no pudimos organizar la Copa Robótica. Desde Educabot trabajamos permanentemente con talleres y desarrollos para el sector educativo, lo que nos permitió, junto a nuestros profesores y los directivos de los colegios que usan Aula Maker, seleccionar un grupo de alumnos con excelente desempeño para representarnos. Los acompañamos y mentoreamos durante todo el proceso porque para nosotros es fundamental seguir impulsando estas iniciativas”, comenta Matías Scovotti, CEO y Cofundador de Educabot.

El First Global Challenge 2020 empezó en julio y termina el 25 de septiembre. A lo largo de las semanas se propone una serie de desafíos de distinta duración y complejidad donde se van sumando puntos. Cada equipo recibió un kit de robótica oficial para armar dispositivos según las consignas empleando herramientas de programación, animación y diseño 3D. La competencia está orientada a que los participantes se involucren con la tecnología identificando problemas cotidianos en sus países. Además apunta a la concientización sobre causas sociales, temas ambientales, paridad de género y la importancia de la robótica y las disciplinas STEM para mejorar el mundo.

Quiénes son los integrantes del equipo argentino:

Santiago Rasmussen

Edad: 16 años

Quilmes, Gran Buenos Aires

“Desde muy corta edad tengo interés en la robótica y la programación, por eso cuando se me presentó la oportunidad de participar en First Global Challenge, la aproveché. Sé que es una experiencia que voy a disfrutar mucho. También me gustan mucho los idiomas y el arte: toco el piano y el violín, hice teatro y esculpo.”

Florencia Moschino

Edad: 16 años

Quilmes, Gran Buenos Aires

“Mi interés en la robótica comenzó a partir de las clases de Aula Maker de Educabot. Cada año realizamos en la escuela una feria de ciencias y creamos un collar para personas no videntes, por el que recibimos un premio. Estoy feliz de que me hayan elegido para representar a mi país en una competencia a nivel olímpico. Me gustaría trabajar en equipo y conocer gente nueva para ampliar mis conocimientos y mis horizontes”.

Juan Martín Ojeda

Edad: 15 años

Pilar, Gran Buenos Aires

“Es la primera vez que participo en una competencia de gran importancia como esta, por lo que estoy muy entusiasmado y algo nervioso. Será todo un honor representar a mi país. Me interesa la robótica; creo que es el futuro y además fomenta la creatividad. No soy muy extrovertido, así que compartir esta experiencia con chicos de otros colegios y de todo el mundo es una gran oportunidad.”

Camila Vega

Edad: 16 años.

Pilar, Gran Buenos Aires

“Me entusiasma mucho participar de esta competencia porque desde muy chica siempre me gustó la matemática, programación y armar cosas. Tuve la oportunidad de participar en las olimpiadas de matemática, estas experiencias son muy buenas porque podemos representar a nuestro país y conocer a personas de otros países. La robótica es algo que me parece fundamental para el futuro y que vamos a tener presente en nuestra vida cotidiana.”

Jorge Retamozo Sequeira

Edad: 17 años.

Quilmes, Gran Buenos Aires

“Tengo muchas ganas de representar al país en esta competencia olímpica de robótica. Es mi primera vez en una competencia fuera del ámbito de la escuela y todas fueron muy buenas. Desde chico me interesa la tecnología y ahora, la robótica y la programación, porque sirve para solucionar problemas cotidianos y ambientales. Además me gusta trabajar con otras personas que tienen los mismos gustos por la tecnología para así apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros.”

Dafne Dasso Bernat

Edad: 16 años.

Quilmes, Gran Buenos Aires

“Es un honor para mí poder representar al país en este desafío a nivel mundial. Es la primera vez que participo en una competencia de este estilo, así que voy a dar mi mejor esfuerzo. Creo que la robótica es una forma de expresión y saca lo mejor de uno mismo. Mis expectativas es poder divertirme al conocer gente de diversos lugares y compartir el interés que tenemos por la tecnología.”