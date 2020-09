“No están alcanzando los terapistas”, dijo el director del Hospital El Carmen

Así lo afirmó Oscar Boiero en declaraciones radiales, refiriéndose a la situación que viven en el hospital por el aumento de casos de coronavirus.

“Hace varios días que el hospital está con ocupaciones elevadas. En momentos superan el 90%. Todos los días realizamos una especie de ingeniería de descarga de pacientes redireccionándolos, pero siempre estamos con ocupación muy elevada”, afirmó el director del nosocomio.

Puntualizó que “Principalmente derivamos a OSEP, que tiene un sistema de efectores propios y luego los privados con los que OSEP tiene convenio”.

Pero el problema de este desborde de pacientes es que “No están alcanzando los terapistas. Estamos con equipos que necesariamente han sido escudados y rotados y después hemos tenido que irlos rotando y preservando, entonces siempre estamos con un esquema que exige esfuerzo adicional”.

Acto seguido, analizó: “En terapia intensiva se solicita un enfermero cada dos camas y un médico cada seis camas, según recomendaciones de la OMS”.

Respecto de la carpa, explicó: “Es una estructura complementaria de la Guardia, no está prevista para internación. La habíamos pensando en el inicio, pero ahora recién se presenta la demanda”.

En otro orden de cosas, Boiero dijo que “en la Guardia se requiere de pasos previos, que cuando el paciente sospechoso de Covid-19 llega, se somete a ciertos procedimientos y con protocolos lentos por su minuciosidad. Ahora el paciente circulará por estas estaciones, lo que permitirá agilizar los tiempos”.

Finalmente recomendó: “Tengo la obligación de continuar siendo persistente con pedirle a la gente que tome recaudos, pero a veces me desanimo y me da ganas de mandarlo allí a donde no debiera, pero es mi obligación. Los procedimientos de cuidado son simples y funcionan, es posible no contagiarse. Desde el 20 marzo que convivo con casi 1.400 diagnóstico de covid-19 positivo en mi hospital, y afortunadamente la mayoría no nos hemos contagiado. No he hecho otra cosa que distanciamiento social, usar barbijo y lavarme las manos. No estoy desanimado, pero estoy preocupado, como todo mi equipo. Aún tenemos resto, porque así nos corresponde”.



Fuente: Mendoza Post