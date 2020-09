Tilisarao: los bomberos no podían salir a una emergencia por los terraplenes

El incendio se registró, ayer por la tarde, en un campo a unos pocos metros de un barrio de la localidad de Tilisarao pero los bomberos tardaron mucho en llegar porque no podían salir del pueblo por lo terraplenes que hizo vialidad para dejar aislada la localidad , que está en fase 1 por la gran cantidad de casos activos de Covid-19.

La Jefa de los Bomberos Voluntarios de Tilisarao, Deolinda Ribba, sostuvo que recibieron un llamado cerca de la 18.30 en el cual les informaban de un foco ígneo a unos pocos metros de un barrio de la localidad , donde había una gran cantidad de material combustible. Si bien el fuego no ponía en riesgo viviendas, si se extendía hasta otros campos. Terminaron pidiendo apoyo a los bomberos de Naschel, Concarán y bomberos oficiales.

Si bien el personal de bomberos trató de llegar rápido al incendio que hasta el momento no era de grandes dimensiones, les fue imposible ya que los vehículos no podían pasar por encima de los bordos de tierra que rodean todo el pueblo.



“El bordo de tierra era algo que no podíamos pasar por arriba con la unidades, si no hubiese estado el bordo de tierra, la verdad es que hubiese sido más rápido el trabajo, a lo mejor no hubiéramos tenido que pedir el apoyo a las localidades cercanas pero debido a la situación tuvimos que dar vuelta por otros campos. Un señor nos dio permiso, sin problemas, para llegar y el camión pudo entrar en el barrio que estaba frente al incendio, unos vecinos nos prestaron un alicate para cortar el alambrado y se pudo entrar y trabajar lo más rápido. Pero lo más rápido llegó hasta las 22.30 con 25 bomberos trabajando en el lugar” explicó Ribba.



Ribba explicó que van a hablar con el Intendente Jorge Fernández para pedir que les deje alguna salida para las emergencias. “Vamos a pedir que nos dejen algún lugar habilitado porque es una zona que tiene mucho combustible. Estamos teniendo muchos incendios cerca de la localidad. Nos ponemos en el lugar de la gente, que se asustaba porque el fuego estaba cerca de un barrio. Queremos hacer el trabajo lo más rápido posible, creo que el Intendente va a coordinar con nosotros”.



La jefa de bomberos explicó que su jurisdicción tienen muchos campos secos y además se han hecho cargo de la jurisdicción que tenían los bomberos voluntarios de San Pablo, donde el cuartel cerro por falta de recursos para funcionar, por eso ahora tienen que cubrir hasta Las Lagunas. “Tenemos San Pablo y Las Lagunas donde ahí también tenemos muchas viviendas, hay que rogar que la gente no prenda fuego porque un error que tengamos nosotros o ellos puede ser terrible” concluyó Ribba.