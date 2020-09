San Juan registró tres muertes hoy por coronavirus

El Ministerio de Salud informó este viernes las muertes de una mujer de 95 años, y dos hombres de 82 y 86 años que se encontraban internados en el Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Foto gentileza Diario de Cuyo

San Juan llegó este viernes a las 8 muertes por coronavirus, desde el comienzo de la pandemia. Tres de los decesos ocurrieron durante las últimas 24 horas. Según informó el Ministerio de Salud, durante la mañana se produjeron el fallecimiento una mujer de 95 años, quien era residente del geriátrico de Rawson en el que se detectó un brote de la enfermedad, y un hombre de 82 años que se encontraba internado en el Hospital Doctor Guillermo Rawson. Horas más tarde, y en el mismo hospital murió el hombre de 86 años que también era residente de un geriátrico.

Además San Juan sumó 20 nuevos casos y el total ahora es de 361 positivos.



Dolor en las redes

La hija del hombre de 82 años que falleció este mediodía publicó un emotivo y doloroso mensaje en las redes sociales despidiendo a su papá. La joven indicó “como hija siempre tuve presente que este día iba a llegar pero también me negaba a que fuera así, en estas circunstancias, con algo tan extraño, con tan poca información, con preguntas que nunca fueron contestadas, dudas que no van a salir de mi mente”.

El hombre fallecido y su hija

A la vez que añadió: “Nunca perdí la fe en Dios y no la voy a perder. Intenté hacer todo lo que estuvo a nuestro alcance, nos enseñaste a ser fuertes y a pelear. Nosotros vamos a estar bien acá en este mundo donde importa más un color político que la vida de las personas. Busqué salvarte por todos los medios posibles, pero no pude. No me pongo mal porque yo no pude salvarte a vos, pero sé que puedo salvar a otras personas. Voy a pelear en nombre tuyo para que nuestro sistema se salud abra los ojos a otros tratamientos que están dando resultados”.

“Papá gracias por haberme dado la vida, por haberme inculcado el hábito del estudio y del conocimiento y el respeto. Vos y mamá junto con los demás que ya se fueron pueden estar tranquilos que acá vamos a esperar aquel día que podamos vernos todo juntos. Agradezco todas las oraciones que hicieron por él. Agradezco haber estado presente conmigo y acompañarme en esta lucha que hacemos para y por nuestros viejitos. Pido apoyo para que no muera más gente, pidamos a gritos el uso de Ibuprofeno inhalado, eso está salvando vidas y nuestro sistema de salud pública no lo está viendo. Despidamos a nuestros viejos como se merecen, unos luchadores de la vida carajo”, finalizó.

Fuente: Diario El Huarpe