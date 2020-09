San Luis: la Villa de Merlo volvió a fase 1

El Comité de Crisis tomó la decisión porque este viernes sumó 10 casos activos. En la provincia de San Luis registró este viernes 29 casos, sumando en total 233 casos desde el inicio de la pandemia, 196 son casos activos (6 de ellos intubados) y 37 recuperados.



De los casos registrados este viernes, 10 pertenecen a Merlo, 10 de Tilisarao, 6 de San Luis y 3 Villa Mercedes todos tienen nexo establecido y se esta haciendo la trazabilidad, se encuentran aislados y buen estado.



El gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saa, aseguró que el sistema de salud no se encuentra colapsado, que la provincia tiene la cantidad de respiradores necesarios “y un poco mas”. El sistema nones solo los respiradores sino también el factor humano” son dos personas por día por cada respirador.



El primer mandatario indicó que tuvo una reunión con los intendentes y les explicó como es el sistema para los pacientes leves y aseguró que la provincia sigue los protocolos que indican que el paciente debe ser llevado a un centro de atención de leves. Aunque también afirmó que “hay protocolos que dan la opción que el paciente se quede su casa, pero esto exige al sistema de salud a ponerle un médico por casa, un sistema de seguridad por casa durante 24 horas”.



“Se nos han presentado dos sólo dos situaciones de leves que no están del todo conforme con este nuestro sistema de atención. Al sistema de atención lo presentamos hace varios meses atrás sumamente dignos sumamente digno. Son situaciones que escuchamos, prestamos atención y vamos a dar alguna otra opción alguna que descartamos que sea la irse su casa. Descartamos esa no porque no tenemos posibilidad de cuidar casa por casa a los pacientes leves” afirmó el primer mandatario provincial.



Además sostuvo que le han pedido ayuda a los intendentes para ver otras opciones “queremos dar la opción al que no se sienta bien en uno tener alguna otra opción. Esto se va ha ser resuelto entre hoy, mañana y el domingo. El lunes seguramente que vamos a estar informando de la modalidad nuevas” concluyó Rodríguez Saa.