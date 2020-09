San Luis: médico denunció aprietes por parte de funcionaria de Gobierno

El Dr. Sergio Allende había denunciado condiciones de hacinamiento en el centro de atención para pacientes leves en la Villa de Merlo. Ayer, en una entrevista que dio a Radio Municipal de La Punta, aseguró que estaba siendo trasladado La Pedrera, en Villa Mercedes, junto a otros pacientes y su mujer y su hijo que también habían dado positivo para Covid-19.

El médico dio a conocer un mensaje que le envió Karime Rahed, una funcionaria del gobierno provincial, en el cual le recuerda que fue empleado del gobierno y que tiene una vivienda social que actualmente no ocupa porque vive en Merlo. Además días anteriores, dos policías vestidos como personal de salud le exigían que diera su trazabilidad y amenazaban con denunciarlo. “Yo voluntariamente, no por una trazabilidad, me presenté cuando tuve mínimos síntomas, eso fue un sábado, para evitar ir a trabajar el día lunes y poner en riesgo a mis pacientes”.

“Dicen que esto es algo político, y nada que ver. Yo hablo como médico, con fundamentos científicos. Este aislamiento en residencias, amontonar distintos pacientes, con distintas enfermedades de base. Por ejemplo, yo soy diabético desde hace 10 años. Quieren mezclarme con otras personas y además personas positivas, que nunca tuvieron síntomas, con otras que sí hemos tenido, con distintas cargas virales” sostuvo Allende, quien aseguró que a él no lo van a callar. “Yo no me llamo casa ni nombramiento público. Ellos se creen los dueños de San Luis, pero no lo son. A mí San Luis me adoptó y yo adopté a San Luis”.

Mensaje de Karime Rahed

Hola doc , tanto tiempo, con mucha sorpresa he visto tus notas y video desprestigiando la salud pública , y la atención médica que te brindan en tu contagio de covid, realmente me indignó tu falta de ética, y tus maliciosos comentarios, sobre todo cuando perteneciste muchos años a la Carrera Sanitaria, y fuiste 4 años Director médico de Hospital San Luis , o sea que sabes perfectamente que el gobierno nunca escatimó esfuerzos en lo que a salud se refiere, viniste de Córdoba y en poco tiempo obtuviste ése privilegio, también el gobierno te beneficio con una vivienda por tu condición de médico de la salud pública, vivienda social que hoy no ocupas ya que desde hace más de 2 años vivís en Merlo, y así te podría mencionar muchas cosas que en su momento estabas agradecido y cómodo. Por eso me extraña tanto sentir tus comentarios, más cuándo lo que mostras solo refleja desorden de quien lo habita. En fin, pensé mucho antes de escribirte pero lo hago por que trabajamos juntos y sabemos que el gobierno a la salud le da todo, es cuestión de Gestión!! Y si algo falla hay que ayudar a corregirlo no hundirlo más. Que te recuperes pronto y sigas disfrutando de esta Provincia tan generosa. Saludos a la familia.

Respuesta de Allende

No existe protocolo alguno en el mundo que avale, el hacinamiento de personas covid +, por el contrario se recomie da el aismamiento domiciliario, no existe ninguna justificación a lo que a uno lo someten, nos privan de nuestros derechos constitucionales, pero entiendo que estés ciega y no ouedas ver el colapso de la salud, estan cerrados dos hospitales de tili y concaran, y los medicos agotados porque hay poco recurso humano para reeplazos, y en cuanto a san luis me adoptó, y yo lo adopté y mis meritos tuve, y no me compran con un puesto o una casa, mi dignidad no tiene precio, muchas gracias por tus deseos, saludos a tu familia, por cierto, me mandan con mi mujer y santi a la pedrea, allá un lugar horrible, que Dios te bendiga.