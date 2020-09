Carta abierta de APTS al Gobernador de la provincia de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saa

Señor Gobernador, siendo Ud la máxima autoridad del Ejecutivo, le hacemos saber que, con mucho dolor, hemos decidido hacer pública esta denuncia ante los últimos hechos que son de público conocimiento.

Deseamos dialogar con Ud. en un marco de imperiosa necesidad y con respeto democrático. Hemos comprobado que eso es muy difícil, tal vez imposible.

Usted ha dicho públicamente que la salud de San Luis no está estresada, déjenos decirle que todos los que trabajamos en la salud pública SÍ lo estamos, que no se nos ha permitido hacer uso de nuestras licencias psicoprofilácticas durante el 1° semestre cuando el Status sanitario provincial lo permitía. Varios compañeros no han cobrado el bono estímulo de Nación estando en la primera línea de batalla, que es un reconocimiento a nuestra labor y entrega, el gobierno de San Luis debería asumir ese compromiso con sus trabajadores y pagarlo desde la provincia. A pesar de eso, seguimos y seguiremos estando al servicio de la comunidad como profesionales y técnicos que somos y honrando nuestro deber ante la población, siempre.

También debemos denunciar que varios hospitales de la provincia funcionan como hospitales de día (de 8 a 20 hs.), por falta de personal o, como en Tilisarao, que sólo funciona una guardia mínima para emergencias, ya que el hospital está cerrado por aislamiento con abandono/hacinamiento de trabajadores de la salud Covid positivos; (déjenos recordarle que ese hospital nunca fue considerado de aislamiento para pacientes Covid).

Respecto a los centros de aislamientos para pacientes de Covid-19, es imprescindible mejorar las condiciones edilicias y organizacionales de esos lugares. Pacientes recién ingresados no pueden convivir con quienes ya llevan 7 días de aislamiento y tienen baja carga viral. Se comparten lugares como comedores y baños, es imposible mantener distanciamiento entre los pacientes. Deben garantizarse las condiciones sanitarias necesarias para evitar los contagios de quienes asisten a los afectados. Mejore las condiciones de los centros de aislamiento. Como gobernador, debe brindarle a la población la atención y el servicio de calidad que se merece.

Los trabajadores de salud somos movilizados de una a otra localidad para poder cubrir la demanda por falta de contratación en Carrera Sanitaria ante esta emergencia, dejando sin atención o con atención mínima a la población y redireccionando pacientes a otras instituciones que se ven recargadas por la inesperada demanda de pacientes. Y el personal esperando ser RECATEGORIZADO en listados que, estando en el Ministerio, parece nunca tener presupuesto para nosotros. Si todo esto no es estrés, díganos ¿qué es?

Si realmente se interesa por la salud del pueblo puntano y no quiere llegar a un colapso sanitario, es urgente que atienda nuestros reclamos. Las camas de los aislamientos de Covid-19 no se atienden solas, necesitamos refuerzos de recurso humano, y necesitamos asistencia y contención psicológica para todos; para los que aún estamos ofreciendo nuestros servicios (saturados de trabajo, cubriendo a los compañeros que se infectaron) y para el personal de salud que, en estos momentos, se ha contagiado y debe cumplir con su cuarentena para recuperarse pronto y volver a la lucha contra este virus.

Nosotros, reiteramos, seguiremos estando en la primera línea de batalla, de eso tenga toda la población de la provincia LA MAS ABSOLUTA TRANQUILIDAD.

Por otra parte, a profesionales y técnicos de la salud COVID POSITIVOS SIN SINTOMAS se nos niega el derecho de hacer cuarentena en los domicilios porque (según Ud.) no hay un policía para cuidar cada casa.

Nos preguntamos: ¿por qué necesitaríamos un policía? Somos quienes cuidamos la salud y la enfermedad de la población. Somos profesionales y técnicos de la salud, estamos preparados para cuidarnos, aislarnos, controlar nuestros síntomas… porque para eso nos hemos capacitado antes de esta pandemia. ¿Por qué no nos respeta, Sr. Gobernador? ¿Por qué tiene que desconfiar de nuestra conducta? Recuerde que debemos recuperarnos, para volver a nuestro trabajo rápidamente. Nosotros no tenemos reemplazantes. También se nos da la posibilidad ahora de irnos a hoteles o a hosterías en donde debemos pagar de nuestros bolsillos, por habernos infectado EJERCIENDO NUESTRA LABOR SANITARIA.

La COVID-19 es una enfermedad profesional, por lo tanto exigimos que sea el Estado como empleador, el que se haga cargo de esos gastos.

Aprovechamos este espacio para permitirnos un paréntesis y mandarles a todos los trabajadores de la salud contagiados en cumplimiento de su función, un apretado abrazo y el apoyo incondicional de este gremio. Y les decimos que ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER SUS COMPAÑEROS!!

Por último queremos decirle que hemos visto pasacalles que rezan “Alberto nos cuida, nos protege”, ¿de qué nos tiene que cuidar o proteger? solo necesitamos que se respeten nuestros derechos individuales, como dicta la Constitución.

Comisión Directiva de APTS-FESPROSA