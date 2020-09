Guaymallén se ilumina por el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Desde ayer, el Monumento a la Virgen luce iluminado de verde en conmemoración del Día Mundial de la Fibrosis Quística.

La acción se repetirá esta noche, con la idea de visibilizar e invitar a toda la comunidad a tomar conciencia e informarse para prevenir y ayudar. La iniciativa es impulsada por la Red Argentina de Instituciones de Fibrosis Quistica, en el año aniversario de la sanción de la Ley 27.552, que declaró de interés nacional la lucha contra esta enfermedad.

El color simboliza la esperanza de encontrar una cura para esta patología genética, hereditaria y progresiva; que afecta principalmente a los pulmones, aparato digestivo y glándulas del sudor, entre otros órganos.

El Día Mundial de la Fibrosis Quística fue declarado en el año 2013 por la Organización Mundial de la Salud, luego de que un 8 de septiembre de 1989 un grupo de científicos descubriera el gen que ocasiona la enfermedad. La fecha busca principalmente dar a conocer la situación de las personas que la padecen, mejorar sus calidades de vida y evitar desigualdades en el tratamiento. Esto incluye disponibilidad de medicamentos, equipamiento y profesionales especializados.

Síntomas, tratamiento y vías de contacto

Detectar para tratar a tiempo asegura una buena calidad vida, por eso es importante estar atento a posibles signos de alerta. Entre sus síntomas se encuentran sudor salado, tos crónica, infecciones recurrentes, retraso en el crecimiento, malabsorción de los alimentos, heces pálidas, abundantes y malolientes.

Además de la medicación específica, se recomienda a los pacientes diagnosticados mantener una buena nutrición, realizar fisioterapia respiratoria y actividad física habitual. Quienes están a su alrededor también pueden colaborar en su bienestar: no hay que visitarlos si uno se siente o está enfermo, utilizar barbijo en caso de ser necesario, lavarse las manos, no compartir vasos ni cubiertos y no fumar cerca. Esto resulta importante no porque se trate de una enfermedad contagiosa sino porque aquellos que la padecen son vulnerables a contraer otro tipo de afecciones.

Ante dudas o consultas, las personas pueden comunicarse con FIPAN Mendoza (Asociación Argentina de Fibrosis Quística), a los teléfonos 4999712 / 6527114; o vía mail a [email protected]