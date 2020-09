Viñateros independientes piden que se suspenda el acuerdo paritario para los obreros de viña

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan pidió que se suspenda la homologación del nuevo acuerdo paritario para obreros de viña. Afirman que es imposible pagarlo.

La nota fue presentada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación con el pedido para que se suspenda la medida.

En la misiva aducen que ” Si ya nos era imposible pagar los salarios y aportes y contribuciones con la escala anterior, menos lo va a ser con esta nueva escala que establece un aumento cercano al 41%”. Afirman que están recibiendo denuncias por la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y abonar además las cargas sociales.

El texto completo de la carta dirigida al Ministro

Al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Ab. Claudio Moroni

Presente

Ref: Suspenda homologación “Acuerdo salarial para el personal regulado por el CCT 154/91”

De nuestra mayor consideración:

En representación de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, nos dirigimos a Usted a los efectos de solicitarle suspenda temporariamente la homologación del “Acuerdo salarial para el personal regulado por el CCT 154/91 por el periodo comprendido entre julio de 2.020 y febrero de 2.021”, rubricado el 31 de agosto de 2020, ya que si bien consideramos justo el aumento otorgado es impagable para los viñateros en razón que los valores recibidos por la uva no cubren el 50% del costo de producción.

Si ya nos era imposible pagar los salarios y aportes y contribuciones con la escala anterior, menos lo va a ser con esta nueva escala que establece un aumento cercano al 41%. Hoy, los viñateros estamos recibiendo demandas judiciales ante la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma el pago de los salarios sino también los otros ítems como son obra social, ART, aportes patronales y sindicales.

Para ejemplificar la situación informamos a Usted que el precio de la uva cosechada y puesta en la bodega se pagó a $6.50 el kilo y la producción promedio de San Juan fue de 12.000 kgs. por hectárea. El precio abonado es en cuotas sin reajustar hasta febrero del año próximo. Un productor de 10 hectáreas que produce 15.000 kgs. por hectárea percibe por todo concepto $970.500. Para esa producción se necesitan como mínimo dos operarios, cuyo costo anual que adjuntamos, representan $541.664,76 cada uno, lo que significa en total $1.083.329. A este monto hay que sumarle el costo de cosecha y acarreo que fue aproximadamente de $3 por kilo y al multiplicarlos por 150.000 kilos representan un total de $450.000, que sumado a lo anterior alcanzan $1.533.329. En total, solamente los conceptos de mano de obra, cosecha y acarreo representan mucho más que lo que puede recibir el productor por su trabajo de todo el año.

Para poder cumplir con lo acordado en este convenio, reiteramos consideramos justo, la uva común tiene que tener un precio de $20 por kilo, la uva varietal de $30 por kilo y el vino común del viñatero para los productores que hacen a maquila debe valer $30 el litro y el varietal, $50 el litro.

El Gobierno nacional se comprometió a regular la actividad para lograr una justa distribución en la cadena de valor y eso hasta ahora no lo ha cumplimentado.

Si el Estado interviene fijando salarios, impuestos, servicios, energía y los insumos están todos dolarizados y nos deja a los productores sometidos a los precios que fijan unas pocas empresas por la uva, entonces ocurre lo que hoy está pasando que hay cientos de propiedades abandonadas por no poder trabajarlas. Los productores somos la variable de ajuste en este sistema que esperamos que el Gobierno intervenga con medidas que eviten esta grave situación por la que atravesamos y entonces, sí podremos pagar los salarios acordados.

Esperando una resolución favorable a lo solicitado, saludamos a Usted muy atentamente.



Asociación de Viñateros Independientes de San Juan