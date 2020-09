Nueva campaña de donación en el Hospital Notti: “Donar sangre es un golazo”

Esta mañana el Hospital Notti de Mendoza recibió al Club Independiente Rivadavia en el marco de la tercera campaña de donación de sangre organizada por el Servicio de Hemoterapia del nosocomio.

La campaña se denominó “Donar sangre es un golazo” y recibió a 25 donantes voluntarios.



Beatriz Montenegro, Subdirectora Asistencial, agradeció la presencia de los directivos del club y de los hinchas que se convocaron para realizar esta donación, teniendo en cuenta el contexto por el cual estamos atravesando. También destacó el compromiso y la solidaridad de los mismos y recordó la necesidad de hemoderivados.





La realidad es que desde el inicio de la pandemia se ha visto decaída la recepción de donantes voluntarios, por tal motivo se organizan este tipo de colectas donde participa además el Centro Regional de Hemoterapia.

Por su parte el Dr. Jorge Pérez Director Ejecutivo del centro pediátrico destacó “son muy importantes estas campañas de donantes voluntarios” y resaltó que “el club es puntero en la cantidad de donantes que convocó. Estamos muy agradecidos”.

Asimismo el Presidente del Club, contador Carlos Castro, destacó haberse sentido muy a gusto y recalcó el compromiso del club para con el hospital “para continuar trabajando juntos ya que hay socios e hinchas deseosos de venir a ayudar a los niños”.

Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. Recordemos que con cada donación de sangre se pueden salvar de 3 a 4 vidas.

Para poder donar estos son los requisitos:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilogramos.

Desayunar libre de grasa.

No estar tomando medicamentos

No fumar antes de la donación.

No haber padecido de hepatitis, chagas o enfermedades venéreas.

No haber estado en contacto estrecho con personas sospechosas o confirmadas de COVID 19.

No tener síntomas compatibles con COVID 19tatuajes, piercings, cirugías, acupuntura debe haber pasado 12 meses.



Donde puedes donar

Para solicitar un turno debes comunicarte al 4294794. El proceso no lleva más de 20 minutos y la donación es personalizada.