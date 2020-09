A 15 años del drama de Carlos Azcurra en el Malvinas Argentinas

11 de Setiembre de 2005: Un policía hiere de un disparo al jugador Carlos Azcurra, de San Martín en el Malvinas Argentinas, en un tumulto producido por incidentes en el partido que el equipo perdía ante Godoy Cruz por 3-0.

Con heridas diversas, el jugador pudo recuperarse meses después. Y reapareció jugando en agosto de 2010.

Esa misma tarde, Lujan jugaba con Villa Mitre bajo una intensa nieve, hecho llamativo que quedò opacado por la gravedad de lo sucedido con el “Cayo” que pudo haber perdido la vida.

Reconocimiento para el mèdico del Chacarero, el “Colorado” Bertona, que actuò ràpidamente y evitò que el futbolista muriese desangrado.

Escribíamos tambièn: Toda la sociedad acompañó al “Cayo” – apodo que le puso su hermanita, siendo muy chiquita no pronunciaba correctamente Carlos- no solamente la familia del futbol, que alguien jugando en la cancha reciba un balazo por parte de un uniformado no es un hecho normal….

Todavía está en peligro. Fueron 17 perdigones disparados a menos de 20 centímetros. Estamos abocados a salvarle la vida, después veremos el tema fútbol. El futuro es incierto y queda un largo camino por recorrer. Este chico tendrá secuelas, quizás de por vida”, resumió Carlos Bertona, médico del plantel de San Martín, amigo personal de Azcurra y a quien otros profesionales no dudan en afirmar que si el jugador no murió desangrado en el verde césped fue su rápida intervención, el “Colorado” Bertona siempre estuvo a disposición de la prensa para lo que quisieran preguntar e informar sobre la evolución del futbolista nacido en el Algarrobal.

Como dijimos arriba Carlos Azurra cuatro años despues volvió a las canchas y pasó por varios equipos, mas que nada fue su desafío que podía volver…. y retirarse cuando él quisiera, pero jugando.