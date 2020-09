“La educación no puede darse sin el cuerpo a cuerpo”

Así opina la actriz Gladys Ravalle, quien con 20 años en la docencia puso voz al homenaje virtual que la Municipalidad de Las Heras ofrece a los maestros en su Día. El video cuenta con arreglos musicales de la Orquesta Juvenil y la Orquesta Estable municipales.

En este especial Día del Maestro, donde las aulas están vacías y los bulliciosos pasillos de escuela se silencian debido a un año de aislamiento por la pandemia de Covid-19, la celebración se vive de otra manera. Y para llegar a ellos, la Municipalidad de Las Heras creó un homenaje virtual que fue desplegando durante la semana y que hoy, 11 de setiembre, llega a su punto máximo con un video artístico que puede verse en las redes sociales del municipio.

El audiovisual cuenta con voz en off de la reconocida actriz y maestra Gladys Ravalle, acompañado por música de la Orquesta Juvenil de Las Heras, dirigida por Joel Di Cicco, con un cuarteto de cuerdas, guitarra, y percusión que versiona la zamba “Rosarito Vera”, con el aporte vocal del cantante de la Orquesta Estable Municipal, Lucho Aberastain.

El texto recrea poéticamente este particular presente de los maestros y cómo hoy se convierten en héroes y heroínas, manteniendo encendido el aprendizaje con clases virtuales o a como dé lugar, uniendo fuerzas con las familias para que no se detenga el desarrollo de los niños y alimentando la esperanza de un regreso siempre latente al aula.

Gladys Ravalle tiene experiencia en el teatro. Pero también en las aulas. Como maestra de grado y de Artes Plásticas, la artista tomó esta propuesta de la Municipalidad de Las Heras como un modo de “volver a sentirme viva”, confiesa quien a los 78 años se cuida del coronavirus y no sale “ni a barrer la vereda”.

“Tiene un texto tan bonito y sobre los maestros que tanto admiro, me dio muchísimo gusto, mucha alegría poner mi voz. Me hizo perder el miedo por un rato”, expresa.

Y compara la pandemia a la dictadura porque “es un estado muy parecido, de vida o muerte, no nos podíamos mover ni trabajar en ningún lugar, era un estado de terror muy similar a este porque no sabías de dónde venía el mal. En esos años no podía dar clases, estaba inmovilizada. Ahora me siento igual”, asegura.

Ravalle, que ha dado clases durante 20 años, considera: “Ese panorama de la escuela vacía se convierte en un espacio terrorífico, porque ¿qué es una escuela sin niños?”. Sobre el texto creado para este video plantea que hay “un reaprender de los maestros a educar sin el cuerpo a cuerpo, una educación que necesita el cuerpo a cuerpo. Porque la educación no se puede dar sin amor. ¿Y cómo hacés sin el otro presente?”, se pregunta.

En este Día del Maestro, bajo esta difícil circunstancia, la actriz siente que “tampoco es una educación igualitaria, yo di clases en escuelas alejadas donde los chicos caminaban kilómetros para llegar con ramas secas para poner en el caldero del aula para no morirnos de frío”. Por eso confirma que no está ofreciendo clases de teatro virtuales ya que su método de juego del actor-persona “no puedo aplicarlo por internet, no puedo enseñarle teatro al actor sin poner el cuerpo. Por eso pienso en los padres este año, es muy difícil ayudarlos o imaginarse la educación de sus hijos sin la maestra presente”.

Como buena bailarina, Gladys puso su voz bailando la zamba versionada de “Rosarito Vera” para este video. “Trabajé el texto desde allí, me importa mucho la palabra, por eso no soporto el

stand up por ejemplo. El actor que no prepondera la palabra, que no habla o pronuncia bien, que se dedique a otra cosa”, sentencia.

Esa versión del clásico folclórico con música de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna, fue pensada especialmente para este audiovisual filmado en la escuela Champagnat de El Challao, de Las Heras en honor a los maestros. Bajo la dirección de Joel Di Cicco, un cuarteto de cuerdas, guitarra y percusión de la Orquesta Juvenil grabó junto a la voz de Lucho Aberastain, cantante de la Orquesta Estable Municipal.

“Esta zamba dedicada a una de las grandes maestras argentinas está arreglada para mezclar esas tonalidades o colores musicales típicos del género folclórico con los que aportan aquí específicamente siete jóvenes talentos de Las Heras que forman parte de estos dos organismos artísticos municipales, la Orquesta Juvenil y la Orquesta Estable”, explica Joel Di Cicco y detalla: “Los tiempos y la forma de crear música para un video específico es diferente a tocar en un escenario, estudiamos cada parte para evaluar los climas, fue un trabajo en conjunto, con encuentros virtuales y grabaciones individuales en los estudios de Avi; eso está muy bueno para seguir aprendiendo y creciendo como músicos, a pesar de este momento”.

“Es muy interesante que se puedan generar proyectos artísticos desde otra forma, nos desafía y nos entusiasma”, concluye Di Cicco sobre este video en honor a los maestros en su Día, al conmemorarse 132 años de la la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el “padre” de la educación argentina.