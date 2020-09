Concaran: le dieron el alta con un test negativo y después le dijeron que era positivo

Hugo Aimale es contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19, le realizaron un hisopado el 1 de septiembre y el pasado miércoles le informaron que el resultado negativo y otorgándole el alta medica. Al otro día le mandan otro mensaje que le pedían que desestimara el mensaje anterior y que el resultado del análisis era positivo.



Aimale, en declaraciones a Radio G de Tilisarao, explicó que los dos resultados pertenecen a la misma muestra extraída el pasado 1 de septiembre. “Hace 15 días que no puedo dormir, esperando ansioso el resultado que 48, que 72, que 96(hs) y seguimos con la misma cantinela de esperar, esperar y esperar. Lo peor de todo esto es la angustia de que te vengan a llevar y te llevan a un lugar donde vas a estar solo. No sabes a dónde te van a llevar porque hoy no sabes a dónde te van a llevar”.



El hombre contó que hoy lo fueron a hisopar nuevamente y a su familia, pidió que su muestra esté en 24hs “Yo no me muevo de acá de mi casa, sea el resultado que sea. Si es por la trazabilidad, yo he compartido una cena el día 21 de agosto, ya hacen 21 días que yo tuve un contacto”. “Seguramente mi muestra hoy va a dar positivo, para ellos salvarse el pellejo. Espero que no sea así por los días que llevo aislado. Si he tenido en algún momento el virus, ha cumplido su ciclo”.