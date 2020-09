Villa Mercedes: El Papa Francisco llamó para pedir disculpas

La madre de Verónica Bailone, ex intendente de la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis recibió una comunicación que luego compartió en su propio Facebook señalando que había recibido una llamada telefónica del propio Papa Francisco.



Luisa Ana Cerutti escribió en esta red social. Hoy recibi una llamada del papa Francisco, aun me dura la emoción. Me dijo “rezo por su hija Vero Bailone y por Udes” “pido disculpas por la ofensa a su memoria” Fue como un bálsamo al alma, en medio de tanto dolor señaló compartiendo una foto de su hija y su pequeño nieto.

