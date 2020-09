Villa Mercedes: comerciante y trabajadores independientes volvieron a reclamar frente al municipio

Piden salir de la fase 1 que fue declarada el pasado lunes y poder volver a trabajar. Reclaman también por las excesivas multas que han recibido en los últimos días y denuncian persecuciones. Dicen no sentirse representados por la Cámara de Comercio de esa ciudad. Mañana volverán a reclamar.

El reclamo fue este medio día en la Plaza San Martín, frente a la municipalidad de Villa Mercedes, comerciantes y trabajadores independientes piden poder volver a trabajar. Al momento del reclamo, el Intendente Maximiliano Frontera se encontraba reunido con integrantes de la Cámara de Comercio, los cuales presentaron un petitorio con 11 puntos el cual va a ser elevado al Comité de Crisis. “No estábamos enterados de esa reunión nos anoticiamos en el día de hoy” sostuvo Luci Villarroel una de las comerciantes que participó de la protesta.

“Los rubros afectados por esta fase 1 no son solamente lo que es comercio sino que también hay muchísimos otros rubros más que están afectados y que ese petitorio no los representa. Por ejemplo los albañiles pintores psicólogos abogados los jardines maternales los gimnasios. Hay muchos rubros que no son contemplados como esenciales y que no nos han considerado como para poder volver a trabajar se toma en cuenta el rubro y no que es esencial el trabajo para cada trabajador. Hay que tener en cuenta que la situación económica en general está en declive no se está trabajando no estamos teniendo los ingresos que se tienen siempre. Hay comerciantes que pagan alquiler de su local y también pagan alquiler de su vivienda” indicó la comerciante.

Por otra parte Villarroel sostuvo que en los últimos tiempos han recibido multas que superan los $180000 y fueron Por no tener un trapo de piso en la puerta más allá de que dentro del local Se cumpliera con todas las medidas sanitarias. Además afirmó que en el día de ayer mucho los comerciantes que participaron de la protesta fueron inspeccionados por el municipio y que hoy estaban siendo fotografiados y filmados desde adentro de la municipalidad.

“El jefe de la policia estaba sacando fotos a las patentes de los vehículos, esto no lo vi yo pero me lo hicieron llegar. Hemos coordinados los que tuvimos presente que si llega haber algún tipo de persecución para los que estuvimos manifestando nos de modo pacifico, que es un derecho constitucional, porque aunque estamos en democracia parecemos que estamos en una dictadura sanitaria, vamos a volver a manifestarnos. Dos abogados que estuvieron presentes ofrecieron su trabajo ad honorem para todos aquellos que sean perseguidos” concluyó Villarroel.