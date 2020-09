Andy Cherniavsky, la fotógrafa del rock, en un Instagram Live del Teatro Imperial de Maipú

Este viernes 18 de setiembre a las 21 horas, la talentosa fotógrafa participará de una charla imperdible en el Instagram live del Cine Teatro Imperial Maipú.

Considerada la fotógrafa del rock nacional inmortalizó en retratos a las principales figuras rockeras del país. “Los años 80 pasan ante mí diariamente, porque repasar mis trabajos, es contemplar como si fuera un libro de historia, a los músicos más importante del país. Ellos y ellas, pasaron por mi lente y sigo enlazada por la profunda admiración a su talento y música”, así con esas palabras que pincelan la síntesis de una vida, describe la fotógrafa Andy Cherniavsky, su pasión por la fotografía y el rock. Considerada por muchos como una “leyenda viviente” de las décadas más gloriosas del rock, ella dice fue testigo privilegiada no por su “técnica fotográfica”, sino porque compartió ideales de libertad y por la pertenencia en común, al mundo de las ideas. “El gran fotógrafo Ansel Adams, dice que la fotografía no es la cámara solamente, sino todas las películas que viste, los paisajes que miraste, las obras de arte y amores que tuviste. Esas son las musas que me habitan”, confiesa esta maravillosa artista que acaba de sacar el libro “Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 82”, de Editorial Planeta.

Hija de una de las primeras mujeres psicólogas del país y de un padre cineasta, al igual que otros íconos del arte en el país, se forjó en el ya mítico Instituto Di Tella. Su niñez estuvo atravesada por el arte, y a través de la pasión de su padre, de niña ya recorría infinitos espacios culturales. Pero fue el brillante intelectual, Emilio Rodrigué (pareja de su madre), quien la acercó al mundo de la fotografía.

“Estos adultos que están en mi adn, me enseñaron la capacidad de reinventarme. Es una cualidad que ellos tuvieron y que cuando hacés fotografía, te sirve como inspiración para ver mucho más allá de lo que observás”, dice la mujer que con su lente inmortalizó momentos gestacionales del rock argentino.

Instagram Live del Imperial

Charly García, Luis Alberto Spinetta, Hilda Lizarazu, Andrés Calamaro, Luca Prodan, Federico Moura, Gustavo Cerati, León Gieco, Pappo, Juan Carlos Baglietto, Fito Páez y más y más, son alguno de los y las artistas que Andy Cherniavsky retrató en fotos que hoy son “bienes patrimoniales” para la historia del rock. Un desfile de anécdotas girarán en el Instagram Live que este Viernes 18 de Setiembre a las 21:00hs, el Cine Teatro Imperial Maipú, realizará a través de @imperialmaipu, con la talentosísima artista.

El diálogo, forma parte de la reconocida legislativamente, programación virtual que tiene la sala maipucina llamada #ConectateAlImperial. “Me siento muy a gusto con la invitación, en momentos de no es posible viajar físicamente, la tecnología nos permite acercarnos a lugares y estoy feliz de llegar a Mendoza con esta propuesta del Imperial Maipú”, afirmó Andy Cherniavsky.