En San Nicolás, Lucas Vicino se presenta con el TC Mouras

El piloto mendocino volverá este fin de semana tras el parate obligado por la pandemia y buscará sumar buenos puntos pensando en el campeonato.

El 15 de marzo en 2020 fue la última vez que el mendocino Lucas Vicino se subió a un auto de carrera para disputar oficialmente una fecha. En aquella ocasión fue en el Turismo Nacional y unos días después se decretó en la Argentina el aislamiento obligatorio, lo que obligó a un parate de casi seis meses tras el retorno del TC el fin de semana pasado en San Nicolás.

Y justamente, en ese autódromo de la provincia de Buenos Aire,s será donde Vicino vuelva a competir, ya que el TC Mouras se presentará allí durante este fin de semana, para cumplir la tercera fecha de su calendario, el cual ha sido acortado por obvias razones.

El piloto de Maipú volverá a subirse al Ford del Di Meglio Motorsports con el cual no logró cosechar los resultados deseados en las primeras presentaciones. De hecho, Lucas se ubica en el puesto 28 del torneo con 23 puntos, a 37.5 unidades del líder Juan José Tomasello.

“La verdad que fue mucho tiempo parado, más allá de algunas pruebas en el karting o el auto de fórmula. No aguanto más, me quiero subir cuanto antes. Estoy muy feliz no solo por el retorno de la actividad, sino también por saber que de a poco vamos saliendo de esta situación tan compleja que nos deparó la pandemia”, afirmó Vicino, para luego agregar: “No hay mucha referencia de lo que pueda pasar esta temporada, por lo tanto hay que aprovechar al máximo cada oportunidad. Lo bueno que viene de correr el TC y el circuito estará en buenas condiciones, por lo tanto habrá referencias rápidas. Intentáramos sumar fuerte para seguir pensando en terminar bien arriba el año”.

La actividad en San Nicolás comenzará este viernes con dos entrenamientos. El sábado habrá un tercer ensayo y desde las 14.20 se disputará la clasificación. Para el domingo están previstas las dos series, desde las 10 y a 4 vueltas; mientras que la final se largará a las 12.30, a 16 giros o 30 minutos, en vivo por la TV Pública.