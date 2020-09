Enérgico rechazo de comerciantes de San Rafael por la vuelta “fase 1” por dos días en Mendoza

Comerciantes y empleados nucleados en la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael y la Cámara de Empresarios del Sur, manifestaron su “enérgico rechazo” a la declaración de vuelta a fase 1 en Mendoza desde esta tarde hasta la madrugada del martes próximo para prevenir los festejos del 21 de setiembre “ya que quita un día de posibles ingresos al sector productivo y comercial”.

“Podemos entender las razones que sustentan la decisión de condicionar la circulación y restringir las reuniones en espacios públicos para evitar los contagios a través de los jóvenes por el Día de la Primavera, sin embargo no comprendemos el sentido de parar todo el sector productivo y quitar un día de posibles ingresos al sector comercial”, criticaron hoy desde la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael.

A través del Decreto 1.165, el gobernador Rodolfo Suarez estableció la restricción absoluta de circulación desde las 16 horas del domingo 20 hasta las 5.30 del martes 22 y la suspensión desde el día sábado 19 a partir de las 7 de toda actividad en espacio público al aire libre, como parques, plazas y demás espacios verdes, hasta el martes 22 a las 5.30.

En una nota que firma el presidente de la entidad, Nicolas Araujo, pidieron al gobernador Rodolfo Suárez “su intervención urgente en el tema, permitiendo la apertura del comercio y actividades industriales, para no continuar castigando al sector privado ante las eventualidades que día a día se generan”.

Asímismo, criticaron la decision de dar asueto a la Administración Pública el lunes 21.

En tanto desde la Cámara de Empresarios del Sur, su presidente Jose Bittar también pidió al gobernador “reveer la medida“.

También desde la zona sur de Mendoza, la Cámara de Comercio de General Alvear manifestaron al,gobernador “nuestro completo desacuerdo a la medida”.

“Ya tenemos muestras de que esta cuarentena impuesta de 184 días no ha brindado diferencia a otros lugares del mundo que no la llevaron a cabo y ocasiona un perjuicio a la actividad comercial, el cual podría haberse evitado de haber abierto el diálogo previo a tomar medidas, entendiendo que los comercios no incrementan el crecimiento de contagios”, expresaron en otro comunicado.