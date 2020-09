Villa Mercedes: el dirigente radical Walter Ceballos dio positivo de Covid-19

Ceballos confirmó a través de su red social de Facebook, que el pasado sábado avisó al 107 que tenía síntomas y se aisló en su domicilio. El dirigente había participado en una reunión en Justo Daract con personas que después resultaron positivos.



Hola¡ Quiero contarles que hoy (22/9), me han confirmado el resultado de PCR positivo para COVID-19.

El pasado sábado por la tarde comencé a presentar síntomas gripales y, desde allí, he permanecido aislado en la planta alta de la casa contigua a mi domicilio familiar donde funciona mi estudio profesional en Villa Mercedes.

Considerando el cuadro informé mi estado el domingo 20/9, a través del 107, a las autoridades sanitarias, haciendo saber que el pasado sábado 12/9 tuve contacto estrecho en Justo Daract con personas que luego fueron confirmados como positivas para COVID-19.

Me encuentro bien, con un cuadro febril leve. No he presentado síntomas de perdida de olfato o gusto ni tampoco deficiencias respiratorias. Continuaré en aislamiento atravesando la enfermedad según lo dispongan las autoridades sanitarias que me han considerado “paciente sintomático leve”.

Mi familia conviviente se encuentra bien, sin ningún tipo de síntomas y aislada preventivamente, cumpliendo con el protocolo vigente.

Les pido que se cuiden y salvo que sea indispensable :#QuedateEnCasa