San Luis: aumenta el estacionamiento medido a partir de octubre

El subsecretario de Estacionamiento Medido de la Ciudad de San Luis, Eduardo Palacios, informó que a partir del 1 de octubre el costo del estacionamiento será de $20 por horas. y se unificará todas las zonas.



Palacios sostuvo que el servicio no se incrementaba desde el año 2015 y explico que de acuerdo al relevamiento realizado, no hay rotación de vehículos porque “hay personas que dejan el auto todo el día alrededor y no le dejan la posibilidad a otros de estacionar. Lo que tratamos con este aumento es que haya una rotación de vehículos y que el propietario de un comercio no sea dueño de un lugar”.



La ciudad tiene 108 cuadras de estacionamiento y se van a unificar los precios. Se puede usar la aplicación, que ya la tienen unos 6mil usuarios, o pagar en los comercios que venden carga puntual, la diferencia es que la aplicación permite fraccionar cada 10’ después de la hora. Ahora también permite buscar lugares libres para estacionar.