Jóvenes de Las Heras recibieron la Distinción San Miguel 2020

La Municipalidad de Las Heras y la parroquia San Miguel Arcángel entregaron las Distinciones San Miguel 2020, un reconocimiento a jóvenes e instituciones del departamento que trabajan desinteresadamente por la comunidad y en los que se busca ser ejemplo de vida para el resto de la sociedad.

Adaptada a estos tiempos de pandemia y cumpliendo los protocolos sanitarios, este año la ceremonia tuvo la particularidad de que se realizó solo con la presencia de los distinguidos, el intendente Daniel Orozco; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Bustos y el párroco Esteban Pavéz. A través de las redes sociales de la parroquia y de la comuna, los vecinos de Las Heras podrán ver la entrega de las distinciones.

“Esto es lo máximo, porque estamos premiando a jóvenes que representan a la comunidad y que son modelos de vida y ejemplos a seguir. Cada uno, desde su lugar, trabaja con cada sector de la sociedad, fundamentalmente en este tiempo de pandemia, para que la puedan pasar lo mejor posible. Pero lo más importante es saber que tenemos una esperanza, y esa es la esperanza que hemos depositado en este grupo de personas que le ponen el alma y que van sembrando en su camino”, manifestó el intendente Daniel Orozco.

Este año, quienes recibieron la distinción fueron David Facundo Díaz Ayala, Cristian Sabina y la Pastoral Juvenil de la parroquia San Miguel Arcángel. Los dos primeros fueron designados por la Municipalidad, mientras que desde la parroquia San Miguel Arcángel eligieron al grupo de jóvenes.



A Díaz Ayala, de 21 años, se lo distinguió por su “solidaridad, caridad, compromiso y dedicación sin límites, ayudando espiritualmente a jóvenes y adultos mayores”. Además, Facundo es estudiante de abogacía e integra el equipo de Animación Decanal zona norte y es discípulo misionero de la comunidad cristiana. Pertenece a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de El Algarrobal.

“Es una alegría recibir la Distinción San Miguel, aunque en esta plaqueta están representados muchos jóvenes de la comunidad que acompañan toda la tarea que se realiza en El Algarrobal. Yo participo del equipo de liturgia y además somos un equipo de jóvenes misioneros que vamos a los lugares donde la comunidad lo requiera, como merenderos o al geriátrico del hospital Gailhac, donde visitamos a los abuelos, aunque en esta época de pandemia no lo hemos podido hacer”, comentó Facundo Díaz.

Otro de los distinguidos, Cristian Sabina (19), es un joven del barrio Municipal que trabaja en forma permanente para resolver los problemas de sus vecinos, mejorando espacios y pensando en la seguridad y el bienestar de jóvenes y adultos, haciendo llegar sus inquietudes a los sectores responsables para cumplir esos objetivos.

“Es un honor recibir esta distinción, más que nada porque he trabajado y presentado proyectos para la plaza de mi barrio y con una asociación que se llama Punto de Inicio, con la cual hacemos donaciones de ropa y alimentos; también ayudamos para el Día del Niño o para los Reyes Magos. Me gusta ayudar a la gente, es algo que me encanta, sobre todo estar rodeado de buenas personas”, destacó Cristian con la distinción en sus manos.

Maida Jaime (21) y Ángel González (23) fueron en representación de los más de 100 integrantes que tiene la Pastoral Juvenil de la parroquia San Miguel Arcángel. “Si bien trabajamos por y para la comunidad sin recibir nada a cambio, este tipo de reconocimiento nos llena de orgullo y felicidad”, sostuvo la joven. En tanto, Ángel contó que “somos más de 100 chicos de toda la parroquia y capillas, y nuestra tarea va desde Comunión y Confirmación hasta aquellos que le dan de comer a la gente que está en situación de calle o en merenderos que manejamos junto con Cáritas. Siempre con el objetivo de llevar a Cristo en la palabra”.

Las Distinciones San Miguel fueron instauradas en 1998 por iniciativa del presbítero José Rocuzzo, y tienen por objetivo destacar los valores humanos y espirituales de aquellos hombres, mujeres e instituciones del departamento de Las Heras.

“Como dice el lema de este año, lo que buscamos es sembrar esperanza, sobre todo en este tiempo difícil que nos toca atravesar. Y son estos momentos donde podemos reconocer a un montón de personas que ponen lo mejor de sí para ayudar a los demás”, enfatizó Esteban Pavéz, cura de la parroquia San Miguel Arcángel.

Las fiestas patronales de este año se realizan bajo el lema “Comunidad de San Miguel, con María, sembradora de esperanza” y las actividades, todas de forma virtual, se extenderán hasta este martes 29 de setiembre, Día de San Miguel Arcángel.