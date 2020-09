La Diputada Provincial Anabella Lucero dio positivo de Covid-19

La legisladora provincial confirmó su diagnóstico a través de su red social de Facebook , este sábado por la noche. Esta aislada con su familia .



“Buenas noches ! Quiero contarles que dí positivo para Covid-19 .Me encuentro en buen estado de salud . Quiero llevar tranquilidad a todos/as, que desde que supe que era contacto estrecho me aislé junto a mis hijas .

No dejemos de cuidarnos… Hoy más que nunca. ¡Pronto volverá a salir el sol! ¡FUERZAS SAN LUIS! ❤️” posteó la legisladora por el departamento Pedernera.