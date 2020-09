Papagayos: trabajan para contener el fuego a la altura de El Sauce

Varias dotaciones de Bomberos trabajan a durante este martes por la noche para controlar un foco que bajo de las sierras, al sur de Papagayos. En la zona de El Recuerdo es fuego está conteniendo.



Según explicó el Jefe de los Bomberos Voluntarios de Merlo, “en la zona del recuerdo el incendio está contenido, no extinguido, no hay frentes activos pero es una zona muy caliente con muchas palmeras y eso hace que haya reinicios, hay dotaciones trabajando en el lugar. El viento está colaborando a que el incendio no se complique mas”.



“En la parte sur, en el paraje El Sauce, el incendio ha descendido de las sierras, es el mismo ascendió en Papagayos y descendió varios kilómetros más adelante. Allí hay varias dotaciones tratando de contenerlo a la orilla de la ruta” concluyó González.