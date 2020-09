Los artistas de Las Heras cuentan con una red virtual de difusión

Es por medio de una iniciativa de la Municipalidad, que creó un dossier online de Hacedores Culturales para que artistas locales de todos los géneros se den a conocer a través de la web institucional. Se espera la inscripción de más de 650 artistas.

La nueva normalidad nos exige cambios, no solo preventivos sino también de costumbres, y entre las principales está el acceso a la virtualidad y a la comunicación online que ha sido fundamental y a la vez ha visualizado la desigualdad social.

Los artistas han sido parte de los sectores más perjudicados por esta pandemia, no sólo por no poder mostrar su trabajo, no volver a abrir salas de teatro, atelieres, talleres o academias, sino también porque muchos no cuentan con las herramientas técnicas para adaptarse a esta realidad o para “mostrarse a la distancia”. Por tal motivo, la Municipalidad de Las Heras viene trabajando en un censo y registro de artistas locales para crear y brindar -por primera vez en Mendoza-, una gran base de datos de artistas del departamento. De este modo, en esta Red Virtual de Hacedores Culturales se los da a conocer, se los difunde y así pueden contactarlos para seguir trabajando del arte.

“La idea es visibilizar el trabajo que están haciendo todos los artistas del departamento, poner en valor lo que están haciendo y sobre todo, a los que no están insertos en el medio, artistas emergentes, con géneros nuevos como el trap o academias. Queremos visibilizar ese trabajo de un montón de gente que no tiene posibilidades de armarse una carpeta o no tiene medios para mostrarse, es darles masividad al trabajo que hacen desde una plataforma online. Queremos que la gente pueda contratarlos, empresas privadas, otros municipios o que diferentes organizaciones puedan contar también con ese dossier”, explicó el director de Cultura y Eventos de Las Heras, Marcelo Ríos.

El dossier, que ya cuenta con 33 hojas y se espera completarlo con unos 650 artistas, se divide por categorías (música, artes visuales, artes escénicas, letras y danza), se puede descargar en formato PDF en www.lasheras.gob.ar, haciendo click en la cabecera del Home “Hacedores Culturales”.

“La idea es tener de cada artista, una síntesis argumental de su carrera, ya sea un artista individual, un grupo, banda o elenco, una compañía, un colectivo, un ballet; hacer una pequeña descripción de su trabajo, sus redes sociales, un contacto y una fotografía. Con eso se forma una plantilla, que pasa a ser parte de ese dossier. Hoy creemos que tenemos un 20 o 25% de artistas que nos han enviado la información, por eso estamos haciendo una nueva convocatoria para la actualización de octubre”, detalló el responsable de Cultura de Las Heras.

La Red Virtual de Hacedores Culturales está abierta a todos los artistas lasherinos que tengan residencia o estén asentados en el departamento, deben enviar un correo electrónico a [email protected] para obtener la ficha de información solicitada, que permite unificar el material presentado.

Sobre la novedad de contar con una red virtual de estas características, Ríos dijo: “A partir de que empezó esto de la pandemia, lo primero que hicimos fue una convocatoria, y generamos una base de datos donde tenemos casi 650 artistas lasherinos censados, que la utilizamos para la contratación de artistas para nuestros festivales o ciclos. Sé que muchos municipios tienen una base de datos de sus artistas, pero no una así online como la nuestra de Hacedores Culturales, con una oferta que pueda visibilizarlos a toda la sociedad, con acceso público; creo que es la primera en Mendoza”, cerró.

Fotos Gentileza Prensa Municipalidad de Las Heras.