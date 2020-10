Valentina Santomartino se prepara para el Panamericano y el Argentino de XCO

Con la esperanza puesta en los desafíos del 2021, la ciclista de San Rafael repasa cómo transitó el último año de su carrera deportiva.

A sus 20 años, Valentina Santomartino ha logrado destacarse en el mountain bike a nivel nacional e internacional, siendo su último logro el título en el Panamericano XCM en Sub 23, en Chilecito, La Rioja, que se disputó en noviembre del año pasado. Por estos días, y luego de trabajar sin pausa, la sanrafaelina se tomó un descanso con el objetivo de retomar los entrenamientos con las energías renovadas, de cara al Panamericano y al Argentino de XCO de 2021.

El comienzo de Valentina en el ciclismo, no fue hace mucho tiempo. Hasta los 14 años, la deportista expresó que no había tenido contacto con el deporte y la primera actividad que comenzó a desarrollar fue atletismo.

En este sentido, destacó: “Empecé en el polideportivo de San Rafael a entrenar atletismo con Juan Pablo Radys. Unos meses después me incentivó a comenzar con el ciclismo como un complemento para el atletismo. Ahí, con 15 años, empecé a correr duatlones (bici y trote), carreras de pedestrismo y también carreras de ciclismo. Luego de un tiempo, me terminé dedicando solo al ciclismo porque era lo que más me gustaba”.

“En 2015, 2016 y principios de 2017 corrí en ruta, algo de pista y mountain bike, logrando muy buenos resultados: campeona argentina de XCO, medalla de oro en los Juegos Evita en Ruta y Pista, entre otros. Ya después solo me dediqué a correr en mountain bike, XCO y Marathon”, continuó Santomartino.

Sobre la temporada pasada, la sanrafaelina explicó que “el 2019 fue un año difícil porque pasé a la categoría Sub23, lo cual es un cambio brusco, pero a pesar de eso fue muy buen año y pude lograr varios objetivos, entre ellos, salir subcampeona argentina de XCO, campeona argentina de XCE y campeona panamericana de Marathon”.

En lo que respecta a 2020, la ciclista subrayó: “Corrí tres carreras y aunque tuve buenos resultados no me sentía muy bien físicamente. Quedé segunda en el Abierto del NOA, en Tucumán y segunda en la primera fecha del Abierto Argentino, en Villa La Angostura”.

“Durante la cuarentena no he dejado de prepararme ni un solo día. Estuve entrenando en rodillo durante dos meses y cuando ya habilitaron el deporte, empecé a salir a pedalear respetando todos los protocolos, siempre sola. Además de los entrenamientos de bici, hago trabajos en gimnasio y de Core Training, que es todo lo de la zona media”, especificó la atleta.

Según adelantó, para el 2021 sus próximos objetivos serán el Panamericano de XCO y el Campeonato Argentino de XCO.

Además, la sanrafaelina explicó que “este año me sirvió para replantearme muchas cosas tanto en lo deportivo como en lo personal. Logré crecer en varios aspectos y eso me pone feliz. En la parte anímica, ahora estoy bien. Pero no voy a mentir, como cualquier deportista, durante la cuarentena tuve mis bajones y mis malos momentos, dónde la incertidumbre y la ansiedad me llenaban la cabeza, pero al tener objetivos y sueños claros, seguía entrenando. Gracias a Dios cuento con mi familia, novio, entrenador y un equipo enorme de profesionales que me ayudaron a salir adelante en cada momento y a seguir entrenando firme para el año que viene”.

Para finalizar agregó: “Además, tengo que agradecer a todas las personas que me siguen apoyando en mi carrera deportiva a pesar de que no hay competencias. Su ayuda ha sido fundamental para la compra de elementos deportivos que hacen falta, tengas o no carreras, y más cuando se es deportista de alto rendimiento”.