Maipú impulsa el uso de barbijos inclusivos en comercios

La Municipalidad de Maipú pondrá en marcha el uso, en comercios con atención al público, de dispositivos de protección inclusivos, o sea, transparentes.

En el marco de las políticas de inclusión que lleva adelante la comuna, la iniciativa, consiste en la obligación de garantizar la presencia de tapabocas o cualquier elemento de protección inclusivo, en negocios maipucinos.

Es una propuesta presentada por el Interbloque PJ-PI y fue aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante de Maipú. El objetivo es facilitar la comunicación con personas que tengan alguna discapacidad auditiva.

En este sentido, y respetando el protocolo sanitario establecido, estos elementos de uso cotidiano, deben cubrir boca, nariz y mentón. Pueden ser barbijos no quirúrgicos, tapabocas o mascarillas transparentes que posibiliten y permitan ver el movimiento de los labios.

Éstos, a diferencia de los barbijos comunes, tienen una parte transparente para facilitar la lectura de labios a personas sordas, hipoacúsicas o previacúsicas. Al respecto, el Intendente Matías Stevanato, agregó: “hemos impulsado el uso de esta herramienta en el personal del edificio municipal y en los profesionales de los centros de salud. Creemos de vital importancia trabajar sobre temáticas de inclusión, así como también apostar a la generación de conciencia en la población”.

Por su parte, Paola Álvarez, concejala del interbloque PI-PI, manifestó “implementar el uso del tapabocas inclusivo en la comunidad es una de las formas de derribar las barreras comunicacionales que puedan establecerse a la hora de interactuar con personas que presenten alguna discapacidad auditiva”.

Por otro lado, la concejala agregó: “el uso de esos tapabocas también previene contagios al momento de interactuar, ya que al ser visible la boca, quien use esa mascarilla no tendría necesidad de bajarse la misma, como sí suele ocurrir en el caso del uso de un barbijo no trasparente”.

Para finalizar, la Municipalidad de Maipú, en consonancia con la medida establecida, repartirá estos barbijos inclusivos a comerciantes maipucinos. Además, en conjunto con esta entrega se dará un folleto explicativo con pautas a tener en cuenta respecto a su uso y su limpieza.