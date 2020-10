Cortes de ruta: choferes autoconvocados expresaron su adhesión

A través de un comunicado, los camioneros hicieron sentir su apoyo a la medida tomada por los productores y demás afectados por las restricciones a la circulación en San Luis.

Debido a los reiterados intentos de desconocer nuestra participación en esta acción conjunta que realizamos con productores, comerciantes y Autónomos Autoconvocados en General, los Choferes Autoconvocados queremos expresar el motivo por el cual participamos y cuáles son nuestros pedidos.

Nuestros pedidos son los que trata la mesa negociadora en nombre de todos y que fueron expresados en el primer comunicado.

Los motivos también fueron expresados pero queremos recordarlos

Desde hace 6 meses que son pisoteados nuestros derechos, que somos deshumanizados.

No podemos ver a nuestros hijos porque nos encierran en predios custodiados por policía, como si en lugar de trabajadores esenciales fuéramos delincuentes.

Ya no podemos más, fuimos abandonados por el sindicato, nadie salvo esta sociedad que hoy nos acompaña se preocupó por nosotros.

El Señor Gobernador dice que le queremos doblar el brazo. Nosotros le decimos que él duerme todas las noches en su casa, que nosotros hace 6 meses que no podemos volver a la nuestra.

Entonces, no será que usted, Sr Gobernador, hace 6 meses que nos dobló el brazo a nosotros?



Seamos Libres

Choferes Autoconvocados