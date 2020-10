Arde San Luis, el fuego avanza sin control y evacúan la maternidad Teresita Baigorria

Fuego sin control en San Luis, el incendio que comenzó en Juana Koslay se fue desplazando y cruzó los cerros y se dirige hacia el oeste, evacúan la maternidad Teresita Baigorria en el norte de la capital puntana.

“Un infierno, hay tanto humo que no se ve nada, no vemos los cerros no se puede respirar del humo”, cuenta una vecina que vive en cercanías a la maternidad Teresita Bairgorria.

El fuego atravesó los cerros y llegó hasta el patio de la maternidad que debió ser evacuada, cruzó la ruta 3 y se dirige en dirección oeste hacia la RN 146.

El fuerte viento reinante en la zona impidió el despegue del avión hidrante que se encuentra disponible pero en estas condiciones no puede volar y asistir a los lugares más comprometidos por el fuego.