Guaymallén recorrerá la comuna con venta directa de garrafas

Durante la próxima semana, se realizará un nuevo operativo de venta directa de gas envasado por distintas zonas de Guaymallén. En esta oportunidad, los vecinos pueden adquirir garrafas de 10 kg a $345 cada una.

Vale recordar que, en el marco de distanciamiento social que rige en la provincia, tanto el proveedor como el personal municipal llevan tapabocas, alcohol en gel; y se organiza la fila para que los interesados respeten la distancia establecida, mientras esperan ser atendidos.

También se solicita a las personas que se acercan que sigan recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapabocas, no tocarse la cara y toser en el pliego del codo.

Es importante mencionar que el servicio está abierto al público en general, no hay límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Cronograma

Lunes 5 de octubre

9:30h: escuela Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez, distrito Kilómetro 8.

10:30h: plaza del Agricultor. Silvano Rodríguez y Benjamín Argumedo, distrito Kilómetro 8.

11:30h: Benjamín Argumedo y las Champas, distrito Kilómetro 8.

12:30h: SUM barrios Congreso y Progreso. Bonfanti y Solari, distrito Rodeo de la Cruz.

14:30h: plaza 20 de Junio. Barrio Cocucci, distrito Rodeo de la Cruz.

Miércoles 7 de octubre

9:30h: plaza del barrio Di Rocco. Tabalqué y Ocayunta, distrito Colonia Segovia.

10:30h: SUM barrio Nebot. Calle Estados Unidos, Manzana 8- Lote 7, distrito Colonia Segovia.

12:30h: barrio Madres Unidas. Calle Miralles, pasando Grenón, distrito Colonia Molina.

13:30h: Roque Sáenz Peña 14244, distrito Puente de Hierro.

14:15h: Unión Vecinal barrio Los Dos Ángeles. Severo del Castillo antes de llegar a Sáenz Peña, distrito Puente de Hierro.

15h: barrio Grilli Sur. Manzana H – Casa 11, distrito Puente de Hierro.

16h: Unión Vecinal barrio Las Chacras. Calle El Comercio, Manzana C – Casa 24, distrito Puente de Hierro.

Jueves 8 de octubre

9:30h: barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril, distrito Rodeo de la Cruz.

10:30h: barrio Castro. Ascazubi y Castro, distrito Jesús Nazareno.

11:15h: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755, barrio Los Pinos, distrito Jesús Nazareno.

13h: CIC barrio Paraguay. Calle Las Águilas S/Nº, distrito El Sauce.

15h: barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente al barrio Constitución, distrito El Sauce.