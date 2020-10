Diputado presentó un proyecto o Master Plan para refuncionalizar el sistema ferrotranviario en Mendoza

Jorge Difonso, del Frente Renovador, presentó esta propuesta basada en el proyecto Ferrotranviario de Mendoza, sistema multimodal de transporte urbano de pasajeros con medios no contaminantes.

El objetivo de este Master Plan es impulsar una política de estado a largo plazo, en cuanto a la planificación urbana, la movilidad y el transporte con medios que no contaminen. Y para ello propone refuncionalizar las vías férreas de la provincia para crear un sistema multimodal que conecte la Capital y hasta el Valle de Uco.

La idea es aprovechar toda la traza del ferrocarril y potenciar el desarrollo urbano reconvirtiendo las estaciones y apuntando a agrandar el área metropolitana. Habla de lograr accesos a la Ciudad en menor tiempo de viaje, disminuir el uso de vehículos, cambiar el criterio de movilidad urbana y descongestionar las calles.

En sus fundamentos, el texto elaborado por Difonso dice “La Mendoza del futuro, a corto, mediano y largo plazo, es una inquietud que ponemos a consideración de esta H. Cámara de Diputados, y por su intermedio a nuestro Poder Ejecutivo provincial, pues en definitiva será quien lo pueda poner en práctica y transformarlo en realidad. Con dicho objetivo, hemos recibido la iniciativa de un grupo de profesionales mendocinos, que han aportado sus ideas con un objetivo común: una política de estado”, afirma el legislador.

“A tal fin, ponemos a consideración una propuesta de planificación urbana y rural, integrada con planificación de la movilidad y transporte con medios no contaminantes para toda la provincia de Mendoza, que le hemos dado en llamar MASTER-PLAN”. En ella exponemos pensamientos, ideas y extrapolamos también antecedentes importantes que ya hubo en nuestra provincia en otros tiempos no tan lejanos, pero todos con la intención de pensar la Mendoza del futuro, en este caso desde el punto de vista urbanístico, pero sobre todo, poniendo la columna vertebral en el crecimiento poblacional junto al servicio de transporte público de pasajeros, en especial, el uso del TREN, y otras formas de un servicio ferroviario de calidad, que comunique a todas las regiones, que sea pensado en que hay que comunicar las poblaciones, pero además debe ser un servicio no contaminante, sustentable, perdurable en el tiempo, y en la medida de lo posible, autosustentable desde sus costos de puesta en marcha y mantenimiento”.

Argumenta el diputado que se agregarán una serie de anexos para definir “esta Politica de Estado necesaria” , puesto que su puesta en marcha seguramente trascenderá los mandatos de gobiernos, y por tanto, debe estar siempre presente en sus políticas de desarrollo y por tanto, su correspondiente partida presupuestaria que haga realidad esta planificación, dice Difonso.

“Con el espíritu de avanzar concretamente en el tema del transporte de mercaderías y pasajeros sobre rieles en la provincia y con el objetivo de preservar inalterable el sistema ferroviario de Mendoza, considerando el valor estratégico del recorrido y ubicación de la red de ferrocarriles que cursan toda la provincia y vinculan centros urbanos, zonas productivas y campos naturales”.

“Ademas, creemos que no existirá otra posibilidad de trazar un nuevo sistema ferroviario con acceso tan claro y medular a las zonas de interés comercial y social como el que hoy existe, sin que la Provincia tenga que erogar indecibles sumas de dinero con extenuantes gestiones y que difícilmente obtengan parecidas prestaciones a la red existente, por cuanto el ferrocarril es un medio de movilidad fundamental para el transporte de cargas dentro y hacia fuera de la Provincia e imprescindible para la movilidad masiva de pasajeros y permitir descomprimir la creciente presión del tránsito particular las rutas y centros urbanos donde el aumento de la congestión está ligado a la disminución de la calidad de vida y dignidad humana, y que muchos de los bienes muebles y inmuebles, en uso o desuso, que posee el ferrocarril son parte indiscutida de nuestra historia y acerbo socio- cultural con gran valor patrimonial, también proponemos declarar de interés publico y valor estratégico todo el sistema ferroviario actual de nuestra provincia”.