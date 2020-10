San Luis:El Gobernador desconoce la Ley de Bomberos Voluntarios que él mismo promulgó

Primero, Alberto Rodríguez Saa, afirmó que la Ley no se aplicaba porque no estaba reglamentada, no conoce que la misma establece un subsidio anual que debe darle el gobierno provincial y además informó que los bomberos tienen todo lo necesario para salir a los siniestros. Por su parte la Jefa de Gabinete indicó que la Ley se está aplicando, pero la realidad es que los bomberos todavía no perciben ningún beneficio de la misma.



Foto:ANSL

Ante la consulta sobre porque no se aplicaba la Ley provincial 980, que fue aprobada en el 2017, el primer mandatario respondió que no estaba reglamentada, para luego ser corregido por la Jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, sostuvo que estaba reglamentada y estaba siendo aplicada.



“De hecho en la cámara de diputados lo que se explico, fue justamente eso, que ya estaba en vigencia la reglamentación, que se estaba llevando adelante el registro de los bomberos que pueden acceder a estos beneficios, esto se está llevando adelante, están completando la documentación que exige la normativa y en los próximos días o en las próximas semanas estaremos en condiciones de anunciar los primeros bomberos o ex bomberos que van a gozar de los beneficios que la misma establece” afirmó Zabala Chacur.



Cuando se le consultó si también estaría disponible el beneficio económico para los cuarteles, el Gobernador sostuvo que “se llaman bomberos voluntarios, eligen esa profesión o ese oficio o ese voluntariado, tienen los beneficios de la Ley, estamos actuando correctamente. Cuando prestan ayuda, tienen que tener los medios y nosotros los ayudamos a proveerselo”.



Visiblemente molesto con la pregunta, Rodríguez Saa agregó: “no es un sindicato, me están hablando como si fueran voceros del sindicato del bomberos, no hay un sindicato de bomberos” y recalcó las cualidades de los bomberos, sin contestar si las asociaciones de bomberos voluntarios recibirán el aporte económico que establece el Art. 9 del Cap.II de la Ley provincial 980, que indica que el estado debe entregar un subsidio anual que debe estar establecido dentro de la Ley de Presupuesto de la Administración Provincial”.



En cuanto a la consulta de porque la provincia no compra aviones hidrantes, el primer mandatario respondió que al ser parte del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, no hace falta ya que cada vez que se necesite, la Nación los envía y que el sistema funciona bien. “Yo te nombraría los focos que hemos tenido en estos días, y están solucionados, con nuestros bomberos, con nuestro sistema, con la ayuda nacional, con los aviones, como fuere esta solucionado. Estamos altamente capacitados, que es un mérito enorme, y están altamente con toda la instrumental correspondiente y no tenemos, en ese sentido, problemas.



El Decreto N°339, del 7 de Junio de 2019, que reglamenta la Ley VII-0980-2017, establece como beneficios para los bomberos voluntarios de la provincia cobertura de obra social Dosep para el bombero, que no la tuvieren, y su familia; seguro por accidentes personales en el cumplimiento de sus servicios; un beneficio no contributivo y vitalicio mensual y de carácter no remunerativo por parte del Estado Provincial y además establece reconocer el citado beneficio, a los derechohabientes de los Bomberos Voluntarios fallecidos en servicio desde el año 2000. Por último también establece un subsidio anual y un aporte en especie para las asociaciones o entidades que en un futuro las reemplacen. Hasta el momento no se cumple con ninguno de los beneficios.