Tango y vino para mostrar Mendoza al mundo

El próximo 15 de octubre, el Gobierno de Mendoza presentará una nueva edición de los Best of Mendoza´s Wine Tourism.

Nuestros artistas y nuestros vinos serán los grandes protagonistas en este evento que destaca y premia las mejores prácticas del enoturismo.

Mendoza es miembro de la red de las Great Wine Capitals, integrada, además, por Adelaida, Australia; Bilbao, Rioja, España; Burdeos, Francia; Lausana, Suiza; Mainz Rheinhessen, Alemania; Porto, Portugal; San Francisco, Napa Valley, Estados Unidos; Valparaíso, Valle de Casablanca, Chile; Verona, Italia y la recientemente incorporada Cape Town, Cape Winelands, Sudáfrica.

En esta edición, que se transmitirá en formato virtual, participan cerca de 25 empresas mendocinas, que buscan obtener el oro local en las categorías de alojamiento, restaurante, prácticas sustentables, arquitectura y paisajes, arte y cultura, experiencias innovadoras, servicios relacionados y pequeñas bodegas (categoría local).

Obtener el oro en estas categorías, además de darle prestigio a las empresas, les permite competir en la premiación internacional, que este año se realizará en noviembre, también de manera virtual.

La ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, comentó: “Es importante mostrar a Mendoza al mundo con nuestros artistas, nuestros vinos y sus paisajes, en eventos tan prestigiosos. Mendoza, por sus características, tendrá una gran oportunidad, cuando el turismo se reactive y estamos trabajando para aprovecharla.” Además, la funcionaria agregó: “Esta sinergia virtual nos permite seguir conociéndonos con los actores del mundo de las Great Wine Capitals, ya que Mendoza, en 2022, será sede de la gala internacional”.

100 años de Astor Piazzola

Esta edición local de los Best Of contará con la participación de músicos mendocinos, que interpretarán composiciones del reconocido bandoneonista, quien en marzo de 2021 cumpliría 100 años.

El ensamble, a cargo de Fabrizio Colombo, interpretará “Lo que vendrá”, arreglo que Colombo transcribió de uno de los discos de Piazzola que grabó en el año 56 con una orquesta nacional y “Revirado”, arreglo para orquesta de cuerdas y bandoneón.

Bajo la dirección de Colombo, los músicos que participarán son Lucas Altamore, violín 1 (Solista); Anna Kebadze, violín 1; Roger Campos, violín 2; Rosario González, violín 2; José Guevara, viola 1; Joaquín Gutiérrez, viola 2; Mauricio Lozano, violonchelo; Esteban Pérez, en contrabajo; Mariano Colombo, interpretando el piano y el mismo Fabrizio Colombo, en bandoneón.

Sobre las GWC y los premios Best Of

La red Great Wine Capitals (GWC) está conformada actualmente por once ciudades, situadas en ambos hemisferios, que comparten valores económicos y culturales: ser regiones vitivinícolas internacionalmente reconocidas.

La red global varía en su número de integrantes, ya que mantenerse dentro de ella requiere para cada ciudad miembro un gran trabajo. Mendoza ingresó en este grupo en 2005 y, desde entonces, eleva año a año los estándares de calidad de sus servicios vinculados al turismo del vino.

La GWC es la única red que incluye a los llamados “viejo” y “nuevo” mundo del vino y su objetivo es promover el turismo, la cultura y el intercambio comercial entre las internacionalmente reconocidas ciudades y regiones.

El prestigioso concurso Best Of premia, anualmente, a emprendimientos de cada ciudad miembro, que se hayan distinguido en términos de excelencia en las distintas categorías y siempre compartiendo experiencias de calidad con el público.