Desde este sábado, quedan habilitadas nuevas actividades en San Juan

Además de la reapertura, se modificó el protocolo de ingreso a la provincia.

En el marco de la Fase 3 de aislamiento que rige en la provincia, y tras el análisis de la situación epidemiológica actual realizado por el Comité COVID-19, el Gobierno de San Juan dispuso la rehabilitación de diversidades actividades, así como la modificación de protocolos de actividades ya vigentes.

Cada una de ellas contará con una normativa preventiva especialmente creada para evitar la propagación del coronavirus. El desarrollo de dichas actividades será controlado en forma permanente por organismos del Poder Ejecutivo.

Entre los cambios se destaca los controles de ingreso a la Provincia y circulación de personas; el uso de espacios verdes: “burbujas” en parques y plazas; la habilitación de locales de eventos sociales destinados a gastronomía y la autorización de algunas actividades deportivas, de cultura y de culto.



Actividades habilitadas y modificaciones desde el 26 de septiembre

Se habilita a partir del sábado 26 de septiembre un nuevo procedimiento para el ingreso a San Juan. El sistema requerirá de quien pretenda ingresar a la provincia contar con una PCR (hisopado) con resultado negativo de hasta 72 horas anteriores a la fecha de ingreso a la provincia.

Una vez que la persona haya ingresado a la provincia en esas condiciones, deberá permanecer en forma obligatoria en un hotel un total de 7 (siete) días, siendo testeado al día 5 (cinco) por personal del Ministerio de Salud Pública a través de un análisis PCR (hisopado). Una vez que se obtenga el resultado negativo del análisis practicado por personal del Ministerio de Salud Pública estará en condiciones de abandonar el hotel.

Quienes no cuenten con una PCR (hisopado) con resultado negativo de hasta 72 horas anteriores a la fecha de ingreso a la provincia, deberán realizar la correspondiente cuarentena durante 14 días en los hoteles destinados a tal fin.



Actividades de culto

Celebración de bautismos y casamientos: se habilita la celebración de casamientos y bautismos con un máximo de 10 personas incluido el celebrante, bajo cumplimiento de protocolo para asistencia a iglesias y templos.

Casamientos civiles y uniones convivenciales: queda habilitada la celebración de casamientos civiles y uniones convivenciales con un máximo de 10 personas incluidos los oficiales públicos, bajo cumplimiento de protocolo de Registro Civil.



Actividades de cultura

Actividades de artesanos y manualistas: habilitada bajo cumplimiento de protocolo. Se autoriza la actividad exclusivamente en espacios designados para la actividad a cargo de los gobiernos municipales en coordinación con el Ministerio de Turismo y Cultura.

Locales de eventos sociales

Se habilita a partir del 26 de septiembre a los locales de eventos a brindar servicios de gastronomía bajo cumplimiento de protocolo que asegure distanciamiento social y medidas de prevención.

Funcionarán al aire libre con un máximo de capacidad de 40%, atención exclusivamente en mesas de hasta 4 personas con separación de 2 metros entre mesas, no permitiéndose la activación de juegos infantiles o la celebración de eventos.



Espacios verdes: “burbujas” en parques y plazas

Los parques, plazas y demás espacios verdes de uso público continuarán con juegos para niños y equipamiento saludable clausurados. Se coordinará con gobiernos municipales la demarcación en el suelo de “burbujas” para la utilización por grupos familiares y no familiares, asegurando una separación de al menos 2 metros entre burbujas. No podrá haber más de 8 personas por burbuja en caso de grupos familiares y hasta 4 personas por burbuja en caso de grupos no familiares. Las personas que ocupen las burbujas deberán respetar en todos los casos las medidas de distanciamiento social, higiene respiratoria e higiene de manos establecidas por la autoridad sanitaria, no pudiendo compartir elementos de uso personal. Habrá presencia de monitores que aseguren el cumplimiento del protocolo.



Actividades deportivas

A partir de este sábado se autorizará la práctica de las siguientes actividades deportivas, las cuales estarán habilitadas bajo cumplimiento del protocolo vigente desde el 26 de septiembre.