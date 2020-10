San Luis: Médicos de la salud pública y privada realizarán un caravanazo

Será este viernes por la tarde, a las 19hs. La concentración será en la Plaza Independencia. Es en rechazo a las declaraciones del Ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, que afirmó que la salud privada no estaba prestando colaboración en la atención de los casos de Covid-19. Declaraciones que luego fueron reafirmando por el Gobernador Alberto Rodríguez Saa.



Bajo el lema “La salud es una , Publica +Privada” los médicos de la ciudad de San Luis realizaran un caravanazo, partiendo de la Plaza Independencia hasta el Hospital San Luis, donde realizarán un abrazo simbólico. “La idea es visualizar que la salud es una, tanto para el área pública como para el área privada. La pandemia nos atraviesa a todos y corresponde que atendamos todos juntos y es lo que estamos haciendo” sostuvo la Doctora María Berude, referente de REDIMA (Red integrada de médicos Argentina).



En cuanto a los dichos del Anastasi y Rodríguez Saa de que la salud privada no estaba colaborando con la atención de los casos de Covid-19, Berude afirmó que “Fue muy doloroso porque realmente todos los días nos encontramos, tanto el área pública como privada, con una gran cantidad de inconvenientes que no nos permiten trabajar en forma dinámica o en equipo a pesar de nuestras intenciones, por un lado, y por el otro, no es la realidad porque ellos firmaron primero una resolución y luego un decreto en los cuales se establecieron esta forma de gestión. Fue una decisión que tomó la provincia”.



La médica afirmó que a esta altura es imposible de sostener este decreto por qué existe circulación comunitaria y todos están atendiendo a todos los pacientes que llegan con o sin covid.