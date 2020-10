La familia del turf mendocino se autoconvoca por el retorno de la actividad

La familia hípica mendocina manifestó su necesidad de volver a correr. Los “burreros” se concentraron en la explanada de la casa de gobierno y una deleción entregó un petitorio al respecto.

Fueron recibidos por el Ministro de Gobierno, la presidenta del IPJyC y un asesor del Gobernador ¿La respuesta? Estudiarán el tema con el Cómite Epimediológico y en siete días habrá una contestación sobre la factibilidad de volver al ruedo.

Alma Burrera el sitio especializado en la actividad hípica recogió varios testimonios, elegimos al azar el de Juan Pablo Abrales ” Si supieran lo divertida, apasionada, honesta y sobre todo las cosas, la cantidad de puestos de trabajo que genera la actividad del turf. Si por un minuto los gobernantes y autoridades del IJYC se interesarán, se empaparán de esta industria sin chimenea… nuestro hipódromo sería el mejor del interior, pero por el contrario sólo tenemos respuestas negativas permanentemente y no ahora con la pandemia necesariamente, sino que la malas gestiones administrativas viene desde hace años… un dirigente alguna vez me dijo: “el hipódromo para nosotros (gobierno), es como el cementerio de cualquier municipalidad… mandamos a los empleados castigados que no cumplieron con su deber en el instituto… A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS!!! Miren señores dirigentes, a la flia del turf les gusta trabajar… no les gusta que le regalen nada. Agradecidos de los 3 bolsones de comida ( valor aprox 500 p) pero necesitan trabajar, ganarse el mango con el sudor de la frente, que debería ser un ejemplo para varias actividades. Y que uds como gobernantes debería premiar!!! Pero no, cómo estamos en el país del revés, prefieren a los que extorsionan!!! Espero que alguna vez tengan la dignidad y valor para AMAR una actividad como nosotros amamos el turf y al SPC…”