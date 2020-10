Las Heras sale por los barrios a controlar la salud de sus vecinos

A través del Consultorio Móvil, el municipio mendocino está recorriendo los distritos ofreciendo controles médicos gratuitos a personas con patologías crónicas.

A quienes se acercan se les realizan análisis de oxígeno en sangre, presión arterial, glucosa y gestión de recetas de Osep, durante el operativo sanitario.

Julio Ibazeta tiene 75 años y va camino a la parada de colectivos de Dr. Moreno y Chiclana, antes decide acercarse al Consultorio Móvil de Salud que está atendiendo en la esquina del Centro de Atención al Vecino (CAV) de Panquehua. “Estoy gratamente sorprendido, no sabía que teníamos un trailer sanitario atendiendo en el barrio, y gratis. En estos tiempos es muy necesario contar con estos servicios médicos”, dice el vecino mientras le toman la presión. Él es uno de los tantos lasherinos que esta semana visitaron el móvil sanitario en esa zona del departamento.

Es que, en un año tan especial por la situación de pandemia por Coronavirus, el municipio de Las Heras tomó la iniciativa de acercar la salud a los barrios ofreciendo a los vecinos chequeos médicos ágiles para monitorear patologías crónicas, controlar la temperatura, presión arterial, saturación y glucemia y que por diversas razones han descuidado un poco la salud.

Con un equipo de profesionales conformado por médicos, enfermeros y un servicio de ambulancia, esta semana el consultorio móvil estuvo en el CAV Panquehua y la próxima semana (del martes 13 al viernes 16) estará de 8 a 12 horas ubicado en el CAV El Challao (Boulogne sur Mer y Fontanarrosa, Manzana 8, Casa 1 del barrio Infanta).

Los turnos son por demanda espontánea mientras no haya aglomeración de personas, según el protocolo sanitario establecido para este operativo de salud.

Este Consultorio Móvil de Salud se da mediante un vehículo aportado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y con profesionales de la Obra Social de Empleados Públicos( Osep). Al respecto, la doctora Paula Robello, coordinadora de Salud de Las Heras, destacó la buena recepción de la gente desde que comenzó el operativo de salud, hace un par de semanas.

“El hecho de que la atención sanitaria llegue cerca de sus casas es un gran motivo para concientizar y alentar a los vecinos de lo importante de hacerse controles médicos y no descuidar la salud”, remarcó la funcionaria.

Francisca Chaparro camina por la calle Dr. Moreno con su carrito todos los días hacia la panadería del barrio, dos cuadras antes de llegar al local observa que un móvil sanitario ofrece controles médicos gratuitos y decide anotarse para ser atendida. “Muy buena la atención de los enfermeros, la verdad, no suelo ir al médico tan seguido y lo bueno de esto es que me recetaron unos medicamentos que puedo conseguir de forma rápida”, expresa la vecina.

Con la colaboración de los servicios de la obra social Osep, las personas que llegan al móvil reciben la gestión de turnos y recetas tan importantes a la hora de recibir medicación, reajuste de dosis y se los deriva a los Centros de Salud de Las Heras más cercanos a su barrio en caso de medicación.

También realizan la afiliación a la obra social en caso de que no cuenten con el servicio de Osep. El objetivo es evitar el desplazamiento a lugares alejados al domicilio de la gente, sobre todo de los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o Epoc ( Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Los profesionales que forman parte del operativo coincidieron en la importancia de la prevención de enfermedades, no postergar ni descuidar la salud ni la atención primaria básica, sean en niños, jóvenes o adultos mayores.

Betiana Guiñazú, una de las médica del Consultorio Móvil de Salud, detalló que con estos recorridos por los distritos buscan a su vez “monitorear a aquellas personas que postergan sus tratamientos médicos o descuidan su salud, además de ayudar a esas personas que no pueden movilizarse hacia algún centro sanitario y entonces lo puedan hacer cerca de sus hogares”.

Carlos Herrera se enteró por internet de que un Consultorio Móvil llegaba al barrio. “Me mordió la mano un perro, tenía pensado irme a los Centros de Salud, pero me enteré que estaba más cerca de mi casa este trailer sanitario. Me llevaron primero al Centro de Salud, me curaron y luego me hicieron los controles en el consultorio móvil. Estoy más que agradecido”, manifestó. Y los testimonios reflejan lo valioso de contar con este tipo de servicios de salud de proximidad.



Fuente y fotos: gentileza Municipalidad de Las Heras