La familia del joven de 22 años que murió ayer en Villa Mercedes, y que de acuerdo a lo informado por el Comité de Crisis provincial, se trata del paciente más joven que murió en la provincia con Covid-19, salió a desmentir a las autoridades e indicaron que al joven le habían dado negativo los dos hisopados realizados.



Estefi Barrera, hermana del joven fallecido hizo un descargo en su red social Facebook y manifestó que su hermano había sido dado de alta hacia dos días y que él joven venía luchando con una enfermedad renal desde hace 5 años.



“Gente ya no se dejen engañar, juegan con el dolor nuestro, mi hermano falleció ayer en la mañana y le pusieron que tenia covid ( es una gran mentira) , nuestra familia esta pasando un dolor tan grande, pero todo esto da una impotencia, como puede ser que hace dos dias le dieron el alta a mi hermano con dos isopado NEGATIVOS y ahora que falleció le ponen positivo en su acta de defunción, el hace 5 años viene con una lucha por su salud, lamentablemente se canso y decidió irce , ¿pero por que le ponen covid cuando saben que no es asi ? Nosotros los humildes no podemos hacer nada contra este gobierno que miente . Saben que mi hermano falleció por un enema pulmonar y eso le provocó un infarto y LE PUSIERON POSITIVO A COVID , MIENTEN !!!

Ya no se dejen engañar!! Mancharon a mi hermano en todas las noticias como que falleció de covid ES MENTIRA no respetan ! Nos les importa la gente solo su bolsillo” afirmó Estefi Barrera.